El futuro de la TV Pública desde adentro en la palabra de Fernando Costa

12 junio, 2024

Fernando Costa, quien es desde hace varias décadas trabajador y locutor de la Televisión Pública, brindó a LU 24 un panorama sobre la situación que viven ante la decisión del gobierno nacional de retirar la programación habitual que tenía el canal.

Dijo que “nosotros quedamos como siempre, sosteniendo el canal: no somos los ñoquis ni hacemos alguna tranza corrupta; mi padre trabajó en el canal, y yo hace más de cuarenta años que conozco el canal, hace más de 33 años que trabajo acá, identifico la señal, me ha tocado estar en todos los rubros, adelante, atrás, en informativo y es la primera vez que veo tristeza e incertidumbre en la cara de todos los compañeros del canal”.

“Hoy los grandes canales de televisión integrados, de los que llaman exitosos, sus técnicos se han formado y han pasado en lo que era ATC.; nosotros cobramos a fin de mes, sí pero no hay una programación artística que se esté realizando; yo diría que sacaron la mira directa hacia la TV Pública porque por estos días, para ser real, sólo funcionan los informativos; están grabando unos programas para las Olimpíadas que se vienen de Francia y también sabemos que se va a transmitir la Copa América”, argumentó.

“Ver los estudios vacíos, cuando antes era un tránsito constante de gente, actrices, actores, el bar siempre lleno, los ensayos, y hoy es todo un pasillo vacío, que se cruce uno u otro cada tanto genera una angustia e incertidumbre”, relató.

“Tenemos la esperanza que se resuelva para un lado o para otro, porque es un medio esencial, ya que tiene cosas que no muestran en todas las pantallas, y al ser un canal de aire, es lindo y orgulloso para la gente del interior ver reflejado el nombre de su lugar en la pantalla; también la transmisión de los festivales”, sostuvo.

“Hemos hecho ficciones maravillosas, hoy se está repitiendo En Terapia, con calidad 4K, hecho en un canal montado únicamente como canal de televisión en Sudamérica, diseñado como antisísmico, y ahora escuchar que por ahí lo van a tener que tirar abajo para hacer edificios duele, sobre todo porque hay dos predios grandes al lado”, agregó.

Costa también recordó su paso por el glorioso Canal 9 de Romay que luego sufrió los mismos pasos, “el recordado Canal 9 de calle Gelly”, dijo y reafirmó que “tenemos un alivio, porque van a trasladar las señales que estaban en Tecnópolis al canal y también trabajando en el Estudio 1 para las Olimpíadas.

Finalmente pidió “apoyar a Radio Nacional, a los compañeros de Télam, porque somos laburantes y amamos lo que hacemos”.

