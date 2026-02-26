El gendarme Nahuel Galló se comunicó por primera vez con su familia. Sigue preso en Venezuela

Nahuel Gallo, el gendarme que continúa preso en Venezuela a la espera de su liberación, levantó la huelga de hambre que llevaba cumpliendo hace cinco días, a cambio de poder hablar telefónicamente con su familia.

Así las cosas, luego de 445 días incomunicado llamó a su pareja, que coincidentemente se encontraba haciendo una nota radial en vivo, y la reacción de María Alexandra Gómez fue indescriptible.

Se la escuchó decir “¡Ay, mi amor, Gordo, ¡Gordo!”, seguidamente expresó que “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó; llamó para decirme que seguía fuerte, que nos necesitaba fuertes”, señaló la mujer a través de las redes sociales.

“Está muy esperanzado; está con mucha, mucha ilusión. Quería hablar con el gordo (el hijo que tienen en común) y le dije ‘no, el gordo está en el jardín, pero todos estamos luchando por ti’. Preguntó por su mamá, preguntó por su abuelo, por los perros”.

