El gerente local confirma que el viernes abrirá el Banco Provincia para cobro de jubilados y AUH

31 marzo, 2020

Guillermo Recalde, gerente de la sucursal local del Banco de la Provincia de Buenos Aires, dio detalles de varios aspectos que hacen a la operatoria bancaria durante la cuarentena y de la medida que ordena la apertura de las entidades desde el viernes próximo, y para la atención de los jubilados. “Lo primero que se hizo fue habilitar el clearing bancario, pero trabajamos con restricciones porque estamos concurriendo únicamente los funcionarios y si bien buscamos agilizar la operatoria, lógicamente se torna muy difícil. Ahora, para paliar la situación de jubilados, AUH y todos los que están teniendo inconvenientes de cobro por cajeros, se va a abrir el viernes pero todavía no nos han dicho de qué manera se va a trabajar”, indicó.

Esta apertura, advirtió Recalde, por el momento se circunscribiría a esos cobros, pero “no quita que los bancos puedan tener una atención mínima para responder a otras inquietudes, lo cual es necesario por la situación económica que se está viviendo. Pero por el momento no nos han indicado con cuánta gente vamos a abrir; mientras tanto se cargan los cajeros, hay una guardia técnica para atender cualquier inconveniente y seguimos viniendo los funcionarios”.

Respecto de los créditos hipotecarios, aseguró que “se está trabajando en la suspensión y prórroga de las cuotas, porque la misma situación está impidiendo a muchas familias pagar las cuotas y esto duele porque hablamos de la vivienda propia. Aun no hay instrucciones definidas, solamente conocemos los decretos del Presidente y la información de los medios, pero se tratará de trabajar en esos temas lo más rápido posible”.

