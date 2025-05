El Globo Tetracampeón de la Liga de La Costa de hockey sobre patines

La historia del Club Huracán de Tres Arroyos sigue escribiéndose con letras de gloria. Este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, se disputo la última fecha de la Liga de la Costa, que contó con la participación de 7 equipos representantes de Mar del Plata, Mar Chiquita, San Clemente y Tres Arroyos, sumando lo mejor del hockey sobre patines de la región. Y en este contexto el hockey sobre patines volvió a poner al Globo en lo más alto, con dos equipos que representan dos caras de una misma pasión: la experiencia y la juventud, el legado y el futuro.

Huracán Master: Campeones con Alma de Titanes

El equipo Master, integrado por jugadores veteranos que llevan el escudo tatuado en el alma, se coronó campeón tras un torneo en el que dejaron cuerpo, garra y corazón en cada jugada. No fue solo una victoria deportiva: fue una declaración de principios. En cada pase, en cada quite, en cada gol, se sintió el eco de años de historia, de batallas compartidas, de vestuarios vividos. Huracán Master no jugó solo para ganar, jugó para honrar una vida entera dedicada al club. Y lo logró: primer puesto, invictos, imborrables.

El campeón, Huracán Master: Cristian Stadler, Guillermo Cirone, Mauricio Dejean, Juan Pedersen, Luciano Rubio, Alexis Cejas, Pedro Dallazanna, Adrian Dejean, Daniel Leonardi y Gastón Collazos.

Huracán Primera: La Cantera que Ilusiona

En paralelo, el equipo de Primera, conformado íntegramente por jugadores surgidos de la cantera del club —salvo por la sólida presencia del arquero Martín Fierro, el único veterano del plantel— se alzó con un meritorio tercer puesto. Fue una campaña emocionante, cargada de entrega, valentía y un amor genuino por los colores. Estos jóvenes no solo representan el futuro: son el presente que late fuerte. Con el respaldo de un arquero que supo guiarlos desde la experiencia, cada partido fue una muestra de carácter, hambre y pertenencia.

Huracan Primera: Martín Fierro, Ian Villalba, Conrado López, Maico Baru, Nahuel Mesarra, Lautaro Pereyra, Kevin Aristemuño y Santiago Martinez.

Un Club, Dos Caminos, Una Misma Pasión

Lo que logró Huracán este fin de semana no es solo mérito deportivo. Es el reflejo de una identidad. Los Master enseñan que el amor por el hockey no tiene edad. La Primera demuestra que la cantera del Globo está más viva que nunca. Juntos, veteranos y jóvenes, escribieron un capítulo que quedará grabado en el club.

