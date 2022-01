El gobernador Axel Kicillof anunció que dio positivo de COVID-19

Días después de haberse reunido con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó anoche que se contagió de coronavirus. Aclaró que su salud se encuentra sin complicaciones y que está cumpliendo el aislamiento junto a su familia.

“Hoy me realicé el testeo de COVID y resultó positivo. Me siento bien y junto a mi familia comencé el período de aislamiento correspondiente. Es muy importante que completemos esquemas y continuemos avanzando con la vacunación. Sigamos cuidándonos”, escribió el propio mandatario bonaerense en su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes cercanas al funcionario, éste se encuentra instalado en localidad de Chapadmalal, del partido de General Pueyrredón, donde deberá permanecer hasta recibir el alta médica. Si bien este sábado no tuvo ninguna actividad oficial, decidió hisoparse por ser contacto estrecho de un caso positivo.

El viernes, Kicillof encabezó nuevas reuniones con empresarios de actividades vinculadas al turismo en los municipios de Villa Gesell y General Madariaga, junto a su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

