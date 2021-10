El Gobernador inaugurará oficialmente las nuevas instalaciones de la Escuela N°5

18 octubre, 2021 Leido: 13

Está previsto que en su visita a Tres Arroyos, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realice diversas actividades. Entre ellas se prevé la inauguración oficial de las nuevas instalaciones de la Escuela N°5, establecimiento educativo que fue incendiado en 2019, en un acto de vandalismo que nunca fue resuelto.

En tal sentido, Eugenia Rivero, directora de la Escuela N° 5 de nuestra ciudad dijo, “nos tomó de sorpresa tomar conocimiento que el Sr. Gobernador visitará nuestra escuela. Hace unos meses que estamos esperando la inauguración oficial, a pesar que estamos desde mayo en el edificio”.

Recordando el hecho que obligó al cierre del establecimiento, Rivero expresó que “la noticia del incendio nos conmovió y conmocionó, no sólo a la comunidad educativa sino a toda la sociedad tresarroyense. Se perdió mucha historia, aunque yo no era directora en ese momento, mi paso por la escuela me hizo quererla mucho, ahora estoy desde mediados de año como directora. Estamos muy contentos porque todo está totalmente remodelado y nuevo, recuperamos nuestro espacio, pero por sobre todas las cosas, los chicos ya vuelven a su propio lugar”

Volver