“El gobernador nos pidió equidad para cuando la vacuna sea abierta a la población”, dijo Sánchez

9 febrero, 2021 Leido: 81

Tras reunirse con el Gobernador Axel Kicillof en Miramar, el Intendente Carlos Sánchez dialogó con LU24 para brindar detalles del encuentro en la que se actualizó la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires y se habló del Plan de Vacunación que iniciará masivamente en las próximas semanas.



Hubo tranquilidad entre los intendentes debido a la baja de casos activos de coronavirus, por lo que la mayoría de los distritos se encuentran en Fase 4 y 5 -Tres Arroyos está en la 4-, pero ahora el desafío fuerte de la pandemia, según indicó Sánchez, es llevar un registro de vacunación para que no haya errores, “el gobernador nos pidió equidad para cuando la vacuna sea abierta a la población”, dijo y agregó que “la responsabilidad de todos los intendentes es colaborar con esa vacunación que sea de acuerdo al registro con unas prioridades, al finalizar con los trabajadores de la salud seguirá por los docentes que tienen que empezar las clases, y también por los geriátricos, después de eso la idea es abrir la vacunación a todos los que están anotados”.

Los puntos de vacunación en Tres Arroyos serán el hospital y la idea es ampliarlo a todas las salitas y el Polideportivo: “Se habían pedido dos escuelas, pero como hubo un atraso en la llegada de vacunas ya van a empezar las clases, entonces nosotros en nuestro distrito, la idea es llevar a todos los anotados al Polideportivo donde el lugar es amplio y aireado y se puede vacunar bastante tranquilo. Luego iremos habilitando todas las salas de primeros auxilios incluidas las delegaciones de las localidades, y si vamos viendo de la necesidad de abrir más lugares de vacunación, cuando llegue el momento lo vamos a ir disponiendo”, detalló.

Además contó que “el gobernador nos pide a todos por favor que sea lo más rápido posible, que demos las dosis que van llegando, pero también con mucho cuidado de que no haya confusión y para ello hay que llevar este registro que se está anotando la gente hoy y con mucho cuidado para que no haya errores para que no demos vacunas demás, que no falten y haya inequidad, lo que más se pide desde gobernación, y todos entendemos que tiene que ser así, que haya equidad cuando la vacuna sea abierta a toda la población”.

Para el Intendente todo esto podría comenzar la próxima semana porque el viernes llegarían a la provincia un millón de dosis de vacunas que van a ser distribuidas en todo los distritos y en unos diez días o 15 van a venir otros dos millones de dosis para la provincia de Buenos Aires. “De acá a diez días seguramente estaremos vacunando con mucha intensidad, pero también vamos a estar empezando las clases y también se va a estar vacunando a los docentes. Hay que tener un ordenamiento y una logística muy bien preparada para que no se cometan errores”, aclaró.

