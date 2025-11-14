El Gobierno analiza eliminar el Monotributo y bajar piso del Impuesto a las Ganancias

Esta medida del Gobierno se realizará con el objetivo de “formalizar” la economía, eliminando el Monotributo y bajar el impuesto de Ganancias, De acuerdo con la información que trascendió, esto ya fue comunicado a empresarios quienes estudiarán estas modificaciones.

La idea de formalizar la economía estuvo presente en las distintas reuniones que el equipo económico mantuvo con el sector privado. Mediante los últimos datos oficiales, se conoció que Argentina registra más de dos millones de Monotributistas.

Entre estos cambios que plantea el Gobierno, se destacan los siguientes:

• Monotributistas: eliminarían el régimen y los contribuyentes pasarían a autónomos.

• Autónomos: se evalúa una escala de $100.000 a $500.000 y habilitar deducciones de gastos personales. En cuanto al IVA, se fija un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del monotributo ($3 millones mensuales).

• Ganancias: evalúan la creación de un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $1,7 millones en 2025.

• Nuevo régimen de empleo: Para las empresas con empleados en relación de dependencia se plantea la reducción de contribuciones y aportes para nuevas relaciones laborales. Aplicaría también para trabajadores que estuvieron 6 meses sin empleo y ex monotributistas.

Fuente: La Brújula 24

