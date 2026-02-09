El Gobierno anunció cambios en la TV Pública y no descarta su cierre

La motosierra también llegó a la pantalla. El Gobierno nacional confirmó que avanzará con cambios profundos en la estructura del Estado y, en ese paquete, la Televisión Pública dejará de llamarse de esa manera. La definición fue anunciada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien además no descartó que, en algún momento, el canal estatal pueda cerrar.

El anuncio se enmarca en el plan de ajuste que impulsa la gestión de Javier Milei, que apunta a una reducción general del 20% en todas las áreas del Estado. Según explicó Adorni, el recorte alcanzará tanto a las estructuras administrativas como al personal contratado dentro de la Jefatura de Gabinete y se extenderá al resto de los ministerios en las próximas semanas.

Al referirse puntualmente a los medios públicos, el funcionario aclaró que existen impedimentos legales que hoy hacen imposible la privatización de la señal estatal. Sin embargo, dejó en claro que eso no implica continuidad automática ni mucho menos. “No se va a llamar más Televisión Pública”, afirmó, marcando un quiebre simbólico con el esquema anterior y abriendo una nueva etapa en la administración de los medios oficiales.

Adorni sostuvo que el cambio de nombre busca reflejar la lógica de reorganización y reducción del gasto que atraviesa a todo el Estado. La señal, tal como se la conoce, será reformulada para alinearse con el nuevo rol que el Gobierno pretende para las estructuras públicas.

En ese contexto, el vocero reconoció que dentro del Ejecutivo también se analizó una alternativa más drástica. “La idea del cierre estuvo sobre la mesa antes del cambio de nombre”, admitió, aunque aclaró que no se trata de una decisión inminente ni prevista para el corto plazo. Aun así, la frase dejó flotando una advertencia clara sobre el futuro del canal.

