El Gobierno avanzó en el Congreso con reforma del régimen de Zonas Frías

13 mayo, 2026 0

El oficialismo y sus aliados avanzaron este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto para reducir las zonas incluídas en el régimen de Zonas Frías.

El objetivo de los legisladores de La Libertad Avanza es incluir el recorte de subsidios en una sesión que será convocada para el próximo miércoles 20 de mayo, en la que buscarán que sea aprobada y enviada al Senado.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, explicó ante la comisión que el Gobierno considera que “los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita”.

“No le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita. Pero en el resto del país estamos focalizando lo que se recauda con la alícuota del 7,5% en los usuarios que más lo necesitan. Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague. Y focalizar en los que más necesitan”, detalló.

Esta es una modificación que tendrá un impacto en la zona que fue incluida como zona fría por la Ley 27.637 que hasta ahora estaba alcanzada por esa ampliación, que permitió aplicar descuentos en la factura de gas a usuarios residenciales: 30% para los hogares en general y 50% para sectores vulnerables o con beneficios especiales.

En términos prácticos, si la propuesta avanza sin modificaciones, una parte importante de los usuarios que hoy reciben el descuento por Zona Fría podrían perderlo si no queda comprendida dentro de los criterios socioeconómicos del nuevo esquema focalizado.

El proyecto del Ejecutivo mantiene el beneficio pleno para las zonas históricas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita el alcance para las localidades incorporadas por la ampliación (desde 2021).

En esos casos, el descuento dejaría de ser automático para todos los usuarios residenciales y quedaría reservado a hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Fuente: Infobae

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