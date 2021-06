El Gobierno bonaerense advirtió sobre una noticia falsa que convocaba a vacunarse

23 junio, 2021

A través de redes sociales y mensajes de whatsApp, se convocaba a los bonaerenses mayores de 40 años a acudir a los centros de vacunación sin turno previo.

Durante toda la jornada del día martes, e inclusive en las primeras horas de este miércoles, comenzó a circular una falsa convocatoria de vacunación libre a mayores de 40 años en la provincia de Buenos Aires.

“Todos y todas las mayores de 40 años, que aún no hayan recibido la primera dosis, pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano”, señalaba el mensaje falso que contenía sellos de la “UOM-La Matanza” y el logo del gobierno provincial.

Ante esta situación el viceministro de Salud bonarense, Nicolás Kreplak, aclaró en sus redes sociales que la invitación no era real.

En este sentido, Kreplak denunció la información falsa a través de su cuenta de Twitter y explicó que en “Buenos Aires la vacuna libre es para mayores de 55 años”.

“Esta imagen que circuló en la tarde de hoy tiene información falsa. Seamos responsables de lo que compartimos y difundimos para no generar confusión y angustia”, agregó el viceministro de Salud bonaerense.

Cabe aclarar que oficialmente la vacunación libre por el momento solo alcanza a los mayores de 55 años.

