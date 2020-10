El Gobierno bonaerense destacó que se priorizó “una salida pacífica” en la ocupación en Guernica

29 octubre, 2020 Leido: 0

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires sostuvo hoy que el objetivo principal del desalojo de los terrenos ocupados en Guernica fue “encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley”.



Así lo indicaron hoy fuentes del Gobierno bonaerense luego del desalojo realizado esta mañana en 10 hectáreas de un predio en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, ocupado desde julio último por unas 1.200 familias y que era reclamado por sus propietarios.

El operativo, en el que fueron detenidas unas 35 personas, comenzó cerca de las 6 de la mañana y fue encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, resaltó hoy que “lo que hizo el Gobierno es mediar” para resolver la situación sin que hubiera “daños colaterales” en el desalojo que “la Justicia se mantuvo firme en que se tenía que producir hoy”.

Por ese motivo, dijo que el gobernador Axel Kicillof “instruyó a sus ministros a encontrar todas las vías posibles para una salida pacífica antes de que la Justicia impusiera el desalojo”.

“Hace 100 días que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, habla con todas las familias y, de hecho, el 80% de las personas se retiró de forma pacífica”, describió la funcionaria.

Larroque ratificó que el Gobierno hizo “todos los esfuerzos posibles” para lograr un desalojo pacífico y que hubo un sector de las agrupaciones que frenaron cualquier tipo de acuerdo.

“Es una situación que siempre quisimos evitar y produce dolor porque no es lo que uno quiere, pero lamentablemente hubo tozudez de algunos sectores de obturar cualquier tipo de acuerdo”, dijo, y agregó que esa “intencionalidad” iba “más allá de las necesidades de la gente” que ocuparon el terreno.

El funcionario reseñó que durante 40 días se instaló en la zona un operativo interministerial para mantener diálogo con las familias que ocupaban el predio y se logró que “732 se retiraran voluntariamente”.

Sin embargo, asumió que en algunos casos el vínculo con las organizaciones y delegados “fue más complejo” e impidió ese acuerdo que se logró con el resto de las familias.

Desde el Gobierno provincial son conscientes de la “enorme necesidad de vivienda existente”, ratificó García y resaltó que desde el 29 de septiembre se trabaja en el Plan bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que comprende construcción de viviendas.

Según reseñaron las fuentes oficiales, “antes de las 7, el predio estaba completamente desalojado”, pero “luego se produjeron incidentes en los alrededores del barrio”, que terminaron con cerca de “40 detenidos y varios policías contusionados”, en tanto que algunos manifestantes también protestaron frente a la municipalidad de Guernica.

Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial, y que tenía para mañana fecha límite de concreción.

En un repaso de los hechos, el gobierno de Axel Kicillof recordó que, “en el marco del plan de trabajo dispuesto por el juez, se realizó un censo que identificó 1.904 personas y, del cruce con los datos del Renaper, surgió que había 1.098 grupos familiares que habían entregado datos correctamente”, agregaron las fuentes.

De acuerdo con lo relevado, se establecieron medidas de auxilio para las necesidades más urgentes, que incluyeron materiales de construcción, medicamentos, alimentos, productos de higiene, colchones y frazadas.

“En un trabajo interdisciplinario, también se realizaron operativos de documentación, de vacunación y de atención a situaciones de violencia de género”, se enumeró desde el Gobierno provincial.

También “se establecieron tres paradores de forma transitoria hasta que no se avance con las propuestas de soluciones habitacionales que desarrolla la provincia”, se agregó.

Además, se resaltó que “después de múltiples mesas de diálogos, un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial”.

“Sin posibilidad de prórroga, por decisión del juez y a pedido del fiscal, habiendo agotado todas las instancias de diálogo, la Policía llevó a cabo la orden de desalojo establecida en las condiciones que ordenó el juez y con presencia y supervisión del Poder Judicial”, concluyeron las fuentes. (Télam)

Volver