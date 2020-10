El Gobierno bonaerense le ofreció a los docentes un 15% de aumento salarial

9 octubre, 2020 Leido: 197

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires le propuso al Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) un incremento salarial del 15%, lo que eleva el haber inicial a unos 36.000 pesos, informaron fuentes oficiales y gremiales.

La propuesta también incluye un incremento, en los tramos y los montos, del 30% en las asignaciones familiares.

Fuentes gremiales explicaron que la propuesta consiste en otorgar un 6,5% retroactivo a septiembre pasado y un 8,5% en diciembre”.



La propuesta fue elevada en el marco de la reunión paritaria que mantuvieron esta mañana de manera virtual los ministros de Hacienda, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y de Educación, Agustina Vila, con los gremios que ahora se llevaron la propuesta para analizar con sus bases y responderán mañana a las 11.

En un comunicado, el Gobierno precisó que “el ofrecimiento consiste en una suba del 6,5%, retroactivo a septiembre” y detalló que “se otorgarán aumentos diferenciados apuntalando el salario del maestro inicial de grado con jornada simple que ascenderá a $36.000 en el mes de diciembre”.

Se destacó que “las partes se comprometen a monitorear conjuntamente la evolución de los salarios y de la economía nacional y provincial, para evaluar el resultado del acuerdo”.

“Seguimos buscando sostener el salario, poniendo énfasis en el maestro de grado que recién se inicia. Creemos que, en principio, tuvo una buena recepción por parte de los representantes gremiales, ahora resta que lo evalúen con sus bases y nos den una respuesta que esperamos que sea satisfactoria”, destacó Ruiz Malec tras el encuentro.

En tanto, el ministro de Hacienda, Pablo López manifestó: “Hoy trajimos una propuesta superadora, que recoge las inquietudes planteadas por los gremios docentes en las reuniones anteriores”.

“En términos fiscales, es una propuesta que implica un gran esfuerzo que hacemos desde la Provincia, dada la delicada situación económica que estamos atravesando por la pandemia, pero nuestro compromiso, a pesar de la difícil coyuntura, es ir recomponiendo la situación salarial de las y los trabajadores del sector docente”, remarcó.

En esa línea, Vila manifestó que “la propuesta que se hizo hoy es fruto del camino de diálogo que llevamos adelante con las organizaciones sindicales docentes desde el inicio de la gestión”.

“Las distintas reuniones que tuvimos en el marco de este encuentro paritario nos permitieron arribar a una propuesta que implica una mejora en la calidad del salario docente en el marco de la compleja realidad económica y fiscal de nuestra Provincia”, expuso.

En declaraciones formulas a Télam, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, dijo que “la sensación es que el Gobierno dio las respuestas al planteo que habíamos hecho como Frente Gremial: una propuesta semestral, que respete la escala salarial, que la cobren los jubilados y que no solamente acompañe o empate sino que supere a la inflación”.

“Este 15% se suma a la propuesta del 17,6% que habíamos conseguido en el primer semestre del año”, detalló e indicó que la oferta incluye el compromiso de monitorear la evolución del salario y de la economía.

Luego, Baradel contó que se acordó “empezar las negociaciones de 2021 en febrero para que no pase lo de todos los años”.

El dirigente gremial estimó que la relación con la administración del gobierno de Axel Kicillof es “diametralmente opuesta” a la que los sindicatos tenían con el gobierno anterior y agregó: “Ellos pensaban que éramos parte del problema y este Gobierno entiende que somos parte de la solución”.

Por su parte, el secretario de Udocba, Miguel Díaz, dijo a Télam que la propuesta “será puesta a consideración de los afiliados ya que se trata de un avance significativo”.

“Evidentemente, el Gobierno modificó su postura inicial a una oferta superadora de aproximadamente un 15%, lo que lleva el salario inicial en diciembre a 36 mil pesos”, graficó.

El dirigente gremial adelantó que “todas las organizaciones del FUDB responderemos al unísono a partir de las 11 de la mañana, después de llevar a cabo los respectivos plenarios”.

En ese tono, la FEB planteó en un comunicado que “pondrá a consideración de sus afiliados la propuesta de incremento salarial para el segundo semestre de 2020, entregada esta mañana por el Gobierno”.

“Esta propuesta contempla un incremento del básico, el aumento del 30% de las Asignaciones Familiares y el impacto en los haberes de los jubilados”, enumeró la presidente de la FEB, Mirta Petrocini, y agregó que “la oferta incluye también el monitoreo de la inflación y la evolución de los salarios por parte de los gremios y el gobierno”.

“La propuesta va a ser puesta a consideración de nuestros afiliados y mañana realizaremos un Congreso de la entidad, que definirá si es o no aceptada. Como siempre, la última palabra la tendrán los docentes de la Provincia”, concluyó.

Volver