El Gobierno bonaerense presentó el Presupuesto 2023

28 octubre, 2022

El Gobierno bonaerense presentó este viernes ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto para 2023, que contempla gastos por $ 6,9 billones, así como la Ley Impositiva, que según se informó, determina incrementos tributarios por debajo de la inflación. En tanto, la administración de Axel Kicillof se enfrentará ahora a una ardua negociación con la oposición para aprobarlo.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Hacienda provincial, Pablo López, ante los senadores y diputados de todos los bloques políticos, en el edificio anexo de la Cámara baja, en la ciudad de La Plata. Participaron, además, la vicegobernadora bonaerense y titular del Senado, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín.

La iniciativa, que ingresará en las próximas horas por la Cámara de Diputados, prevé un déficit primario $ 50.000 millones (1,2% del presupuesto total) y un déficit financiero de $ 130.000 millones (3,7%). Además, incluye pedidos de financiamiento con organismos internacionales en moneda extranjera, así como una autorización para pedir endeudamiento por $ 168.000 millones.

Según informó la agencia DIB, López remarcó que el Gobierno tiene “la premisa de no aumentar la carga tributaria a los bonaerenses”, y señaló que en promedio el Impuesto Inmobiliario subirá un 60% y el Automotor un 40%, lo que significará “una caída” en ese tributo.

Asimismo, anunció que mantendrá las alícuotas para ingresos brutos, pero aumentará el monto máximo de facturación para acceder a alícuotas reducidas. Al mismo tiempo, sostendrá la exención a los nuevos contribuyentes de régimen simplificado.

“Sigue creciendo la inversión en obra pública, se profundiza la inversión en salud, educación, vivienda y seguridad, con la perspectiva de género como eje transversal y, además, se incluye la perspectiva ambiental”, dijo López.

En su alocución, aseguró que “el eje está puesto en la producción y empleo ($ 14.000 millones) y la promoción social ($ 280.000 millones); la infraestructura ($ 550.000 millones, un 8% del presupuesto)”.

En ese marco, apuntó que en salud la inversión será de $ 162.000 millones; educación y cultura, $ 1,827 billones; seguridad, $ 62.000 millones; la perspectiva de género, casi $ 129.000 millones, y la ambiental, casi $ 12.000 millones.

López destacó además la “recuperación económica tras la recesión”, y expuso que los niveles de actividad económica son superiores a los de 2019, al tiempo que se refirió al crecimiento “generalizado en los sectores productivos”, como la industria, la construcción, los hoteles y los restaurantes, así como en los municipios.

“Hace 16 meses que hay crecimiento en el empleo y baja la tasa de desempleo (11% en 2019 y 8% 2022)”, señaló al tiempo que destacó las exportaciones “récord” en la última década.

En ese sentido, volvió a insistir sobre el reparto de los recursos al señalar que “la provincia de Buenos Aires es la que más aporta en términos netos, un 37%, pero recibe el 22%”. Y agregó: “Hay una brecha muy fuerte para los indicadores de vulnerabilidad que tiene la provincia”, y pidió “reflexionar” al respecto.

“Encaramos la reestructuración de la deuda en moneda extranjera y llegamos a buen puerto. Ello permite tener perfiles de vencimientos muy distintos a los que teníamos. El año pasado pagamos US$ 100 millones; este año ya pagamos US$ 288 millones y en 2023 tendremos vencimientos por menos de US$ 400 millones”.

El nuevo presupuesto prevé un incremento de la inversión para obras de infraestructura de educación ($40.000 millones) y seguridad ($30.000 millones), entre otros segmentos. Además, el gobierno bonaerense asegura que ampliará por seis el presupuesto total de la Dirección General de Cultura y Educación. “Cultura y educación es absolutamente clave, es un objetivo de gestión que ha marcado Axel Kicillof”, aseguró López.

En tanto, Juntos por el Cambio reclama la creación de un Fondo de Infraestructura Municipal que duplique el actual, lo que permitirá a los intendentes a administrar nuevas obras en un año electoral.

El Presupuesto da cuenta de un centenar de obras de envergadura provincial por $ 70.000 millones de pesos que tendrán financiamiento nacional, con las que Kicillof busca mostrar su gestión en lo que será un año electoral.

