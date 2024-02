El Gobierno busca reducir los 120 custodios de CFK, los 30 de Macri y los policías viajeros de Alberto Fernández

13 febrero, 2024

En el marco del plan de la actual gestión de reducir todos los gastos del Estados, el Gobierno busca modificar el reglamento sobre la custodia de los ex Presidentes, tras revisar la situación y el personal destinado a esa tarea. La medida está en manos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que este martes regresó a la Argentina tras formar parte de la gira oficial que su hermano realizó por Israel, Italia y El Vaticano.

La decisión surgió luego de que la funcionaria detectara, entre otras cuestiones, algunos casos que considera excesivos, como el de Cristina Kirchner, quien cuenta con alrededor de 120 efectivos de la Policía Federal abocados a su seguridad y a la de su familia, más precisamente a su hija y su nieta. Es un dispositivo especial que se puso en funciones después del intento de magnicidio del 1° de septiembre del 2022.

Asimismo, también llamó la atención los operativos que demanda la custodia de Alberto Fernández, que tras dejar el cargo se instaló en España, por lo que Casa Militar, que es la institución que se encarga de la seguridad de los mandatarios en ejercicio y fuera del mismo, debe coordinar y enviar agentes a ese país.

De hecho, según trascendió, todas las semanas viaja a Madrid un miembro de la Policía Federal Argentina para permanecer en el departamento que alquila el ex Presidente y acompañarlo en sus actividades diarias. Luego, esa persona regresa a Buenos Aires y se envía a otra para hacer el relevo, lo cual demanda grandes gastos en pasajes y viáticos. En total, son 12 los efectivos que tiene a su disposición.

En este sentido, una idea que surgió es la de avanzar con un acuerdo de reciprocidad con las autoridades españolas, en este caso, para que la Policía local se ocupe de cuidar al ex mandatario argentino, aunque por el momento no se avanzaron en gestiones ante las autoridades del gobierno socialista de Pedro Sánchez para habilitar algún tipo de acuerdo.

De acuerdo con la información que trascendió de fuentes oficiales, el equipo completo de efectivos de custodia asignados a Mauricio Macri estaría en el orden de los 30. Es personal abocado, en todos los casos, a cumplir esas tareas 24×7 los 365 días del año. También lo acompañan cuando el referente del PRO viaja al exterior.

Según informó Infobae desde fuentes oficiales, lo que sí se va a impulsar es una reglamentación más estricta de los protocolos para establecer cuánto personal -mínimo y máximo- se puede disponer para la custodia de los jefes de Estado.

“El objetivo no es eliminar la custodia, ni dejar desprotegido a ningún presidente. Pero tampoco seguir sosteniendo este régimen en tiempos de crisis y cuando estamos planteando que no hay plata y que a la sociedad le estamos exigiendo un esfuerzo tan grande para superar estos difíciles momentos”, explicaron a Infobae fuentes oficiales.

