El Gobierno confirmó que habrá temporada de verano en todo el país, pero con protocolos

Desde el Ministerio de Turismo ratificaron este martes que se podrá llevar adelante la temporada de verano en el país y que, para eso, se deberán aplicar diversos protocolos elaborados para la gastronomía, hotelería y agencias de viajes.



Así lo informó Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística, al participar del reporte diario que emite la autoridad sanitaria, quien en ese sentido señaló que la apertura de la actividad debe hacerse con reparos para que no se repita lo que sucedió en Jujuy. La provincia fue una de las primeras en abrir la actividad y luego debió dar marcha atrás.

La funcionaria explicó que desde el Ministerio de Turismo, que conduce Matías Lammens, se viene trabajando con las jurisdicciones y con el sector privado para tener temporada en todo el país.

“Para poder tener temporada de verano en todo el país, que ratificamos desde el Gobierno porque estamos trabajando con todas las provincias a través del Consejo Federal y con el sector privado, lo importante es practicar la responsabilidad individual para no generar daños en la responsabilidad colectiva”, explicó Martínez.

En ese sentido, destacó la confección de nueve protocolos homogéneos consensuados para ser aplicados en todo el país, que brindarán “seguridad y confianza” para ir avanzando hacia las aperturas graduales.

La funcionaria señaló que la actividad es una de las más golpeadas a nivel global y que el Estado argentino buscó sostener a las empresas a través de distintas iniciativas que van desde subsidios para pymes turísticas por el plazo de seis meses y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que alcanzó a 19.000 empresas del sector y a 211.000 trabajadores.

Además se mostró optimista sobre un proyecto de ley que espera sanción en la Cámara de Diputados para la reactivación del sector. Según esa iniciativa, a quienes compren un paquete turístico durante la etapa de preventa (hasta el 31 de diciembre) se les devolverá un 50% de lo abonado en una tarjeta del Banco Nación que podrá usarse en cualquier otro servicio turístico durante el 2021.

Hace una semana, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, manifestó que era imposible imaginar una masiva llegada de turistas este verano en la costa atlántica mientras no haya una vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, unos días después fue el propio ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, el que confirmó que el Gobierno tiene la “firme voluntad y convicción” de que haya temporada de verano.

”Sabemos que hay hábitos que van a cambiar, pero tenemos la firme voluntad de que haya temporada de verano por lo que significa el turismo en términos del PBI, pero también por lo que significa para muchas ciudades de la Costa y del Sur que viven de esta actividad. Tenemos la firme idea y la firme convicción de que efectivamente haya temporada de verano”, explicó Lammens en declaraciones a Radio Diez.

El ministro advirtió que no va a ser una temporada normal, ya que se aplicarán protocolos sanitarios y de distanciamiento social. Y recordó que febrero de este año fue el mejor mes de febrero en 25 años en la ciudad de Mar del Plata. “Fue una temporada récord en décadas, lamentablemente luego sucede la pandemia”, señaló.

Desde el Ministerio de Turismo estiman que entre el programa ATP y el plan preventa de servicios turísticos se va a realizar una inversión de $53.000 millones para ayudar a las empresas del sector, que generan un millón de puestos de trabajo.

Lammens también señaló que se va a lanzar un plan especial para las ciudades turísticas –como Bariloche, Iguazú o El Calafate, cuyos ingresos dependen en más del 80% del turismo– que incluyen subsidios para pequeños prestadores turísticos.

“Son ciudades que viven del turismo y hace cinco meses están paradas. “Estamos pensando en un plan con un subsidio por única vez de $40.000 para pequeños prestadores turísticos, los eslabones más vulnerables de la cadena, como fotógrafos o guías de turismo, que tienen trabajos de temporada y se han quedado sin ingresos”, señaló. (Infobae)

