El gobierno de Milei promueve ceder los centros de salud nacionales a las provincias

12 octubre, 2024 0

Desde el gobierno de Javier Milei promueven la idea de desprenderse de los centros de salud que quedan bajo jurisdicción nacional.

Así lo expresó este sábado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “El tema de los hospitales es un tema que tenemos que clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga a su cargo hospitales o no? La salud es una responsabilidad de las provincias”, planteó.

“La gestión de los hospitales debería estar en manos de las provincias -continuó Francos- . No tiene lógica que la Nación tenga un hospital acá y no lo tenga en otro lugar. Es un tema que tenemos que considerar”.

El ministro coordinador dio esas definiciones en una entrevista radio Mitre, al ser consultado sobre la situación que atraviesa el Hospital Garrahan, tras el paro de 48 horas en reclamo de aumento salarial. Sobre el establecimiento pediátrico, que tuvo un recambio de autoridades en el Consejo de Administración tras la polémica por el bono de $500.000, dijo que “es un hospital importante para el país, porque marca una política nacional”, pero que “habrá que ver cuál es la mejor forma de su gestión y administración”.

