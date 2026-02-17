El Gobierno descontará el pago del día a los estatales que adhieran al paro de la CGT

17 febrero, 2026

El gobierno de Javier Milei confirmó que descontarán el pago de la jornada a los empleados estatales que adhieran al paro general convocado por la CGT para el día en que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara baja. “El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”.

Fuentes oficiales destacaron que el descuento a los estatales “se dará como se hizo en otras oportunidades” en las que la CGT organizó un paro general contra las políticas del gobierno de Milei. Se trata de unos $50.000 según fuentes sindicales y la categoría de cada empleado.

Hasta el momento, fueron tres las jornadas en las que la central obrera recurrió al paro general. En esta oportunidad, adhieren los gremios del transporte y la huelga se anunció sin movilización hacia el Congreso.

Quienes sí se manifestarán serán los integrantes del gremio estatal ATE, “el paro en la administración pública va a ser total en todo el país”, dijo el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.

El titular del gremio de La Fraternidad, Omar Maturano, anunció que no habrá transporte ferroviario durante la jornada de paro y pronosticó que, si el Gobierno no reflexiona, “esto va a terminar mal, como en el 2001, cuando se canse la gente”.

Reina en el Gobierno la certeza de que las modificaciones al proyecto, luego de la polémica por los recortes a los salarios de quienes atraviesen una licencia por enfermedad, retrasarán su aprobación una semana. “Será el 27, pero va a salir antes de la inauguración de las sesiones ordinarias”, aseguraban en Balcarce 50, sin especificar quién o quiénes fueron los responsables de incluir el artículo 44 en la ley de modernización.

Ese artículo permite al empleador pagar el 75% de los salarios de los trabajadores que sufran un impedimento a consecuencia de un imprevisto, como un accidente domiciliario o una gripe, por ejemplo. La licencia se pagará por seis meses.

Pero, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad “producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador”, como el ejemplo de la lesión jugando al fútbol que dio el ministro Federico Sturzenegger, el empleador podrá pagar el 50% del salario. Y la licencia se extenderá hasta tres meses, o hasta seis si el trabajador tiene familiares a su cargo.

Patricia Bullrich, quien prometió “revisar” el artículo ante los pedidos de Pro y la UCR. “Estas cosas pasan, será una semana después, pero va a salir”, expresó un funcionario mileísta.

fuente: lanacion.com



