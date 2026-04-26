El Gobierno echó al Secretario de Infraestructura Carlos Frugoni

26 abril, 2026 1

El Gobierno Nacional echó este domingo al secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, luego de que el mismo reconoció tener siete departamentos en Miami que no había incluido en sus declaraciones juradas ante ARCA y la Oficina Anticorrupción.

“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, había afirmado el exfuncionario

El ahora exfuncionario había llegado a la Secretaría de Coordinación de Infraestructura a principios de año, un área relevante dentro del Ministerio de Economía que a cargo de las licitaciones y concesiones de toda la obra pública financiada por el Estado Nacional.

Con información de TN

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