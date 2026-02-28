El gobierno elevó a alto el nivel de seguridad por el conflicto en Medio Oriente

28 febrero, 2026 23

Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional ante los hechos bélicos ocurridos en Medio Oriente, según informó oficialmente la Oficina del Presidente.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”, destaca el parte oficial.

