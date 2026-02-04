El gobierno eliminó 60 formularios del sistema registral automotor

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció la eliminación de 60 formularios que integraban el régimen vigente de registración de vehículos, en el marco del Plan de Modernización del sistema registral automotor.

Según informó el funcionario la decisión tiene un impacto directo en la vida de quienes realizan gestiones vinculadas a la compra, venta o transferencia de automotores. “El impacto es concreto y directo: menos papeles, menos costos y trámites más simples para los ciudadanos”, señaló Amerio al detallar los alcances de la reforma.

La iniciativa se inscribe dentro de un proceso más amplio de digitalización del sistema registral, que busca modernizar el funcionamiento de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). En ese sentido, el secretario de Justicia aseguró que el objetivo es avanzar hacia un esquema completamente digital, con procedimientos más rápidos y eficientes.

