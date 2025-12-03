El gobierno estableció las nuevas escalas del salario mínimo vital y móvil

El Gobierno estableció en forma unilateral el nuevo monto del Salario Mínimo Vital y Móvil para diciembre de este año, y anunció aumentos mensuales escalonados hasta agosto de 2026, tras el fracaso de las negociaciones en el Consejo Nacional del Empleo.

Según ese texto publicado en el Boletín Oficial, el esquema señala los nuevos valores del salario mínimo, que desde agosto de este año estaba en $322.200 mensuales, para el período comprendido entre noviembre de 2025 y agosto del año próximo.

Los aumentos van desde 1,95% entre noviembre y diciembre y van decreciendo hasta llegar a agosto, cuando el incremento será de 1%, en línea con las expectativas inflacionarios que maneja el gobierno.

Así quedan los montos del salario mínimo para los próximos meses:

Desde el 1° de noviembre de 2025: $ 328.400 para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa.

Desde el 1° de diciembre de 2025: $ 334.800

Desde el 1° enero de 2026: $ 341.000

Desde el 1° de febrero de 2026: $ 346.800

Desde el 1° de marzo de 2026: $352.400

Desde el 1° de abril de 2026: $357.800

Desde el 1° de mayo de 2026: $363.000

Desde el 1° de junio de 2026: $ 367.800

Desde el 1° de julio de 2026: $ 372.400

Desde el 1° de agosto de 2026: $ 376.600

La Resolución indica que estos valores se aplican a todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744, en el Régimen de Trabajo Agrario, en la Administración Pública Nacional y en las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es un valor oficial que funciona como referencia básica y que, además de marcar el piso salarial, impacta en otros ámbitos, como el cálculo de jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios y cuotas alimentarias, entre diversas prestaciones.

