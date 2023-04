El Gobierno evalúa suspender la Ley de alquileres vigente desde 2020

4 abril, 2023

El presidente de la Nación, Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, estudian la suspensión de la Ley de alquileres, que está vigente desde mediados del 2020 y que generó fuertes polémicas entre oficialismo y oposición en los últimos años.

Para el ministro de Economía, “nunca una ley fue tan clara en fracasar con todos los actores” y señaló que la Ley “que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”.

Desde el Ministerio de Economía reconocieron que la medida de suspender la normativa “está siendo estudiada”. La conversación se dio en el marco de la comida que compartieron el jefe de Estado con el funcionario en la Casa Rosada, tras regresar del viaje que ambos hicieron a Estados Unidos por la reunión bilateral con el mandatario de aquel país, Joe Biden.

“La ley de alquileres no funcionó; la impulsó nuestro Gobierno pero la acompañaron todos los espacios. Pero fue pensada para otra economía, con una economía actual como la que tenemos”, señaló a Infocielo el diputado provincial del PRO y autor de la Ley de alquileres, Daniel Lipovetzky.

En tanto, marcó que “más que suspender la ley por un DNU o una medida excepcional, si el Gobierno quiere hacer algo debería darle el mandato a su bloque para que acompañe el dictámen que se emitió el año pasado en Legislación general donde se plantearon cambios; no se pudo avanzar porque se opusieron; el camino legislativo sería mucho más seguro”.

Entre los puntos más relevantes de la normativa, se destaca el cálculo del precio del alquiler una vez por año con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec y con contratos por tres años, ya que antes era por dos y cada seis meses se actualizaba el precio.

También marca la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al tiempo que establece que aquellas expensas que deriven de gastos habituales quedan a cargo del locatario.

¿Alquileres a cargo de los municipios?

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, sacó a relucir su experiencia como intendente y se refirió al incremento en la suba de los alquileres. En ese punto, señaló como una posible solución que estos se descentralicen en los municipios.

“Desde mi punto de vista personal, y lo he conversado con Jorge Ferraresi durante este tiempo, los dos por tener la experiencia de ser intendentes entendemos que los alquileres no son lo mismo en todo el país”, analizó el exintendente de Navarro. Por eso, al tiempo que se esperan avances en la ley de alquileres nacional, el ministro evaluó que pese a que exista una norma como esa, para él “quien interpreta y quien conoce mejor la realidad de su distrito son los intendentes y los gobernadores que son quienes planifican la ciudad y tienen el vínculo más cercano con las familias de esa localidad”. “Yo creo que tiene que haber una ley en cada provincia y, a su vez, ordenanzas en cada municipio, porque quién conoce realmente la problemática termina siendo el que está más cerca, que es el intendente, el gobernador o el jefe de gobierno de la ciudad”, agregó. (infocielo.com)

