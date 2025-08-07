El Gobierno homologó la paritaria de empleados de comercio

7 agosto, 2025

El Gobierno homologó el acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales que establece un aumento total del 6% y sumas fijas de $40.000 por mes.

El convenio había sido firmado entre el sindicato que lidera Armando Cavalieri junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

“Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad”, dijo Cavalieri y agregó: “La homologación da certeza jurídica y previsibilidad a las partes, sin dejar de atender la dinámica inflacionaria”.

El Ministerio de Capital Humano destacó “la vocación de diálogo de las partes involucradas” y reafirmó “su compromiso de continuar construyendo consensos que fortalezcan el desarrollo comercial y promuevan el bienestar general”.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio desde julio 2025

Los empleados de comercio ya habían recibido aumento no remunerativo del 5,4% que fue distribuido en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio, más las sumas fijas.

El acuerdo, firmado el 26 de junio, establece un aumento del 6% total que se aplicará en seis cuotas mensuales no acumulativas del 1%, calculadas sobre la base salarial de junio de 2025.

A su vez, a esto se le suma una suma no remunerativa de $40.000 mensuales que recibirán desde julio hasta diciembre. El monto será proporcional para empleados de comercio con de jornada reducida.

Julio: 1% sobre el salario básico de junio + $40.000.

Agosto: 1% sobre el básico de julio + $40.000.

Septiembre: 1% sobre el básico de agosto + $40.000.

Octubre: 1% sobre el básico de septiembre + $40.000.

Noviembre: 1% sobre el básico de octubre + $40.000.

Diciembre: 1% sobre el básico de noviembre + $40.000.

Empleados de Comercio: escalas salariales a julio 2025

Maestranza A: $1.005.994 + $40.000

Maestranza B: $1.008.906 + $40.000

Maestranza C: $1.019.109 + $40.000

Administrativo A: $1.016.925 + $40.000

Administrativo B: $1.021.301 + $40.000

Administrativo C: $1.025.672 + $40.000

Administrativo D: $1.038.792 + $40.000

Administrativo E: $1.049.724 + $40.000

Administrativo F: $1.065.759 + $40.000

Cajeros A: $1.020.568 + $40.000

Cajeros B: $1.025.672 + $40.000

Cajeros C: $1.032.232 + $40.000

Personal Auxiliar A: $1.020.568 + $40.000

Personal Auxiliar B: $1.027.856 + $40.000

Personal Auxiliar C: $1.051.910 + $40.000

Auxiliar especializado A: $1.029.317 + $40.000

Auxiliar especializado B: $1.020.568 + $40.000

Vendedores A: $1.049.724 + $40.000

Vendedores B: $1.065.759 + $40.000

Vendedores C: $1.042.435 + $40.000

Vendedores D: $1.042.438 + $40.000

