El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de Mayo

23 mayo, 2026 3

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no fue invitada por la Casa Rosada al Tedeum del 25 de Mayo que se realizará este domingo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en una nueva señal del distanciamiento con el presidente Javier Milei.

Según informaron fuentes oficiales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la encargada de cursar las invitaciones a través del área de ceremonial.

De acuerdo al protocolo habitual, Presidencia es la responsable de enviar las participaciones y organizar el operativo de seguridad, pese a que el evento religioso se desarrolla en la Catedral Metropolitana.

Con esta decisión, el Gobierno evitará una nueva exposición pública conjunta entre Milei y Villarruel, en medio de una relación política deteriorada. También se descartan así las especulaciones sobre un eventual saludo entre ambos durante la ceremonia y las interpretaciones sobre los gestos de la vicepresidenta durante el encuentro.

El Tedeum es uno de los actos institucionales tradicionales de la fecha patria y suele contar con la presencia del presidente y el vicepresidente. Habitualmente, el mandatario parte desde Casa Rosada junto a su comitiva y cruza caminando la Plaza de Mayo hasta la Catedral Metropolitana.

Villarruel había participado de las ediciones anteriores, aun cuando la tensión con Milei ya era evidente desde el inicio de la gestión y se profundizó con el paso de los meses.

Este año, la ausencia de una invitación formal dejará expuesta la ruptura política entre el presidente y su vice en uno de los actos más representativos del calendario institucional.

De todos modos, se espera la presencia de funcionarios nacionales, diputados, senadores de La Libertad Avanza y dirigentes aliados del PRO. Según indicaron fuentes del Senado, también fueron invitados legisladores de la Cámara alta y el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala.

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