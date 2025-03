El Gobierno oficializó los aumentos de jubilaciones y pensiones para abril

El Gobierno oficializó los nuevos aumentos que afectarán las jubilaciones y pensiones a partir de abril. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló los porcentajes de ajuste que se aplicarán a las prestaciones previsionales, como parte del esquema de movilidad vinculado a la evolución de la inflación. Los ajustes de los haberes previsionales son una de las medidas clave para mantener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población en el marco de un contexto económico complejo.

A partir del próximo mes, los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,4% sobre sus haberes, ajustados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero de 2025. Esta medida, como todas las implementadas desde el año pasado, tiene un efecto directo sobre los pagos de los jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones para madres de siete hijos, entre otras.

De este modo, la jubilación mínima, que actualmente se encuentra en $279.121,71, pasará a $285.820,63. A este monto se le sumará el tradicional bono de $70.000, llevando el total a $355.820,63, el cual es el monto que recibirán aquellos que perciben la jubilación mínima con bono. Esta cifra también se aplicará a las Pensiones No Contributivas para Madres de siete hijos.

En el artículo 1 del Decreto 231/2025 se definió la entrega de un “BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de abril de 2025″.

El bono no solo será otorgado a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, sino también a personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables. Además, se incluirá a quienes con la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $228.656,50, que con el bono ascenderán a $298.656,50. Las personas que reciban prestaciones por invalidez laboral también verán un aumento similar. En este caso, la Prestación por Invalidez Laboral pasará de $200.074,44 a $270.074,44 con el bono.

Además de los aumentos en las jubilaciones y pensiones, se confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un aumento de $102.704,13 para el próximo mes, mientras que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad recibirán un monto de $334.425,09.

El ajuste de las jubilaciones y pensiones se produce en un contexto económico marcado por una inflación persistente. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de febrero de 2025 alcanzó un 2,4% mensual, lo que representa un repunte respecto a enero. La suba de la carne y sus derivados fue uno de los principales factores que impulsaron este aumento, afectando directamente al precio de los alimentos y bebidas, que representan una parte significativa de la canasta básica de los jubilados.

El índice de inflación acumulado en los últimos 12 meses, de 66,9%, fue el más bajo registrado desde junio de 2022. Sin embargo, los aumentos de los haberes previsionales siguen estando por debajo de la inflación, lo que genera una pérdida real de poder adquisitivo para los sectores más vulnerables de la población. Esta situación, especialmente preocupante para los jubilados, ha sido criticada por Eugenio Semino, defensor del pueblo de la Tercera Edad, quien afirmó que las medidas tomadas por el Gobierno resultan ser “parches” que “resaltan el agujero que quieren ocultar” y que no solucionan el problema de fondo.

Además del contexto económico, a partir del 23 de marzo de 2025, vence la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705, que permitió a los trabajadores con menos de 30 años de aportes acceder a una jubilación. Esta medida no será extendida, lo que afectará a miles de adultos mayores, especialmente a las mujeres, que en su mayoría accedieron a la jubilación a través de este mecanismo. El fin de la moratoria podría generar un impacto significativo en el sistema previsional, dado que se estima que 7 de cada 10 adultos mayores han accedido a su jubilación por esta vía. (Infobae)

