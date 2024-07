El Gobierno ordenó el cierre de 136 Registros del Automotor y frenó la apertura de otros 12

10 julio, 2024

Una de las primeras medidas que anunció el Gobierno de Javier Milei en diciembre pasado, apenas días después de su asunción, fue la eliminación de los Registros Nacionales del Automotor, con la promesa de agilizar y abaratar las transferencias de vehículos. Y hoy oficializó el primer paso hacia ese objetivo, con el cierre de 136 de esas dependencias en todo el país y el freno a la apertura de otros 12.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 209/2024 del Ministerio de Justicia, con la firma de Mariano Cúneo Libarona.

Entre las ciudades que se verán afectadas por el cierre están: Arrecifes, Ayacucho, Baradero, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Colón, Coronel Dorrego, Dolores, General Alvear, General Arenales, General Pinto, Gonzales Chaves, Henderson, Benito Juárez, Las Flores, Lobería, Los Toldos, Magdalena, Maipú, Pehuajó, Pellegrini, Rauch, Saladillo, San Cayetano, Monte, Tapalqué, Tornquist, Salliqueló, San Andrés de Giles, Navarro, Cañuelas, Ranchos, Capitán Sarmiento, Capilla del Señor, Partido de la Costa, Ramallo, Ameghino, Villa Gesell y Alberti.

Mientras que de las doce sedes que se tenía previsto abrir, pero que finalmente no se hará, hay cuatro en la provincia de Buenos Aires: Florencio Varela, Ituzaingó, San Nicolás y Zárate.

“La medida propuesta obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo Encargados Titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de Interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”, indica la Resolución entre sus considerandos.

Además, establece que las competencias de los registros cerrados “quedarán en cabeza de Encargados Titulares oportunamente designados de conformidad con la normativa vigente en cada momento”.

“La medida que se propugna materializa la voluntad de promover el cierre de Registros Seccionales intervenidos en pos de la reducción de la Administración Pública Nacional, en el marco de las políticas públicas que viene llevando a cabo el Estado Nacional”, añade la Resolución.

Asimismo, anticipa que se trata de “una primera etapa de la reestructuración del sistema, dado que la envergadura de las modificaciones propuestas en lo que a los Registros Seccionales no encuadrados en las situaciones antes indicadas requerirá de un estudio más acabado, para su paulatina aplicación”.

La Resolución también ordena frenar la apertura de Registros que se habían creado a través de dos resoluciones de 2017 y 2019, y que aún no se habían materializado.

En mayo, cuando ya se había vencido el límite temporal fijado en el DNU firmado por Javier Milei a finales de diciembre, el Gobierno comunicó que cerraría el 40% de los registros del automotor, en lo que sería la primera etapa del plan de reestructuración.

Entre otras cosas, las medidas anunciadas en aquel momento fueron:

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

Días atrás, el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había ratificado la decisión de eliminar los registros.

El DNU 70/23 ya había abordado ese tema. Estamos en una etapa de implementación. En algún sentido es un ícono de la casta. Lo que queríamos implementar, que está en proceso, es que la gente pueda ir al Registro Nacional Único. Si por un tema de comodidad, por cercanía, querés ir al seccional, vas, pero que puedas vos digitalmente hacer tu operación”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Volver