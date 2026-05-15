El Gobierno presentó a EE.UU. una lista con 34.000 hinchas que no podrán ingresar al Mundial

15 mayo, 2026 0

El Gobierno nacional autorizó el intercambio de información del programa “Tribuna Segura” con las autoridades de Estados Unidos en el marco de la organización de la Copa del Mundo FIFA 2026. La medida fue oficializada a través de la Resolución 444/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este viernes en el Boletín Oficial.



La disposición establece que la Embajada de Estados Unidos en la Argentina podrá acceder a la base de datos de personas que poseen restricciones vigentes para ingresar a espectáculos deportivos. Según explicó el Gobierno, el objetivo es reforzar las tareas de prevención y planificación de seguridad ante la llegada de simpatizantes argentinos al torneo que se disputará entre el 9 de junio y el 19 de julio de 2026 en territorio estadounidense, canadiense y mexicano.

En los fundamentos de la resolución, el Ministerio recordó que la Ley del Deporte y distintas normas complementarias facultan al Estado a implementar medidas de prevención de la violencia en espectáculos futbolísticos. También repasó el funcionamiento del programa “Tribuna Segura”, creado para controlar el acceso a los estadios y detectar a personas con derecho de admisión, restricciones judiciales o sanciones administrativas vinculadas a hechos violentos en el fútbol.

La cartera de Seguridad señaló además que el intercambio de datos se enmarca en acuerdos de cooperación internacional firmados entre Argentina y Estados Unidos para combatir el crimen grave y fortalecer la colaboración en materia de seguridad. En ese contexto, recordó antecedentes recientes como la cesión de información para la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes FIFA 2025.

La resolución aclara que los datos compartidos solo podrán utilizarse con fines vinculados a la planificación táctica y operativa de seguridad del Mundial 2026. Asimismo, prohíbe expresamente cualquier otro uso posterior o ajeno a ese objetivo.

El texto oficial también fija límites temporales para la utilización de la información. Según se indicó, la base de datos podrá emplearse únicamente durante el desarrollo del campeonato y hasta cinco días corridos después de su finalización, exclusivamente para tareas de control y verificación relacionadas con el evento. Una vez vencido ese plazo, las autoridades receptoras deberán acreditar la eliminación definitiva e irreversible de toda la información recibida, sin conservar copias ni respaldos.

Con información de Agencia DIB.

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