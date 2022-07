El Gobierno resolvió extender la moratoria jubilatoria

19 julio, 2022 Leido: 30

Alberto Fernández anunció este lunes que extenderá la moratoria previsional sancionada en el 2014 “hasta que el Congreso sancione una nueva ley”. Lo hizo a través de un mensaje publicado en redes sociales tras reunirse con la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

“Hoy me reuní con @FerRaverta para analizar la situación de las y los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014”, escribió el Presidente.

Según detalló Fernández, “la moratoria previsional fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación”. “Por eso tomamos la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”, afirmó.

“De este modo, reforzamos nuestro compromiso con garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación”, concluyó el mandatario.

A fines de junio, el kirchnerismo había conseguido en el Senado la aprobación de un Plan de Pago de Deuda Previsional, en medio de las dudas sobre el impacto que la medida tendrá en las cuentas fiscales y su efecto en el acuerdo celebrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La propuesta, que fue girada a Diputados donde no están asegurados los votos, cosechó 38 adhesiones, gracias al apoyo de la bancada oficialista con el acompañamiento de Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro), Alejandra Vigo (Córdoba Federal) y Clara Vega (Hay Futuro).

Por su parte, el bloque de Juntos por el Cambio votó en forma dividida porque seis macristas rechazaron el proyecto y hubo 18 abstenciones.

Si no se prorroga, el grueso de las mujeres que cumplen los 60 años (uno de los requisitos para jubilarse) no podrá hacerlo por no contar con los 30 años de aportes. Y tampoco podrán acceder a la PUAM (Prestación Universal Adulto Mayor), ya que se requiere 65 años de edad para percibir el 80% de la jubilación mínima.

En los hechos habría una extensión efectiva de la edad jubilatoria de las mujeres (5 años) y una reducción del haber mensual.

Cómo es la norma actual

Por la moratoria de la ley 26.970, que vence el 23 de julio, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años (nacidas en 1962) regularizando años de aportes hasta 2003. Así, una mujer que en 1980 cumplió 18 años, puede justificar 23 años de aportes y debe contar con 7 años entre aportes efectivos después de esa fecha y servicios por tareas de cuidado (hijos).

En tanto, varones y mujeres disponen de otra ley de moratoria (ley 24.476), que es permanente y permite regularizar los servicios hasta el 30 de septiembre de 1993. Es de más difícil acceso porque implica regularizar menos años de aportes no ingresados.

El proyecto con sanción del Senado está destinado a las personas que ya hayan cumplido o que cumplan en los próximos 2 años la edad jubilatoria (60 años las mujeres/65 años los varones) y no tienen los 30 años de aportes.

Permite regularizar los períodos faltantes hasta diciembre de 2008 a través de la “compra” de los años faltantes, que serán descontados en hasta 120 cuotas del haber jubilatorio que se obtenga.

Volver