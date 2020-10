El gobierno suma a un millón de niños, niñas y adolescentes a la asignación universal por hijo

29 octubre, 2020

El Presidente Alberto Fernández firmó esta tarde en la residencia de Olivos un decreto que permitirá incorporar a la Asignación Universal por Hijo (AUH) a más de un millón de niños, niñas y adolescentes que no tienen cobertura por parte del Estado, para lo cual se destinará una inversión de 30.000 millones de pesos. El Presidente estuvo acompañado por la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.



“Se cumplen 11 años de lo que creo que fue algo revolucionario en la seguridad social en la Argentina, fue la primera vez que un plan se universalizó para proteger a los chicos más desprotegidos, y ese plan ha funcionado muy bien llegando a los que más lo necesitan”, expresó el Presidente.

“Nuestra preocupación es entender la situación de esas familias, de esos nenes y nenas, y ver de qué modo podemos seguir extendiéndoles la mano que el Estado debe tenderles”, sostuvo Fernández, y detalló: “A instancias del trabajo de la ANSES, lo primero que estamos haciendo hoy es llevando tranquilidad, diciéndoles que aquellos que no pudieron cumplir con los requisitos que la AUH impone a los padres, porque se hizo difícil controlar la salud de los chicos o garantizar la escolaridad, que se queden tranquilos, que les daremos tiempo para regularizar eso y mientras tanto seguirán cubiertos por la asignación”.

El Presidente también explicó que se detectó “la existencia de muchos argentinos indocumentados y muchas veces esos padres indocumentados no pudieron acceder por la falta de documentación a esta asignación que el Estado les otorga para criar a sus hijos, y allí fuimos a buscarlos y a resolver el problema”.

“Primero les dimos los documentos para integrarlos a la sociedad de la que son parte y ahora les damos los derechos que tienen como parte de esa sociedad. Celebro que todo esto ocurra hoy, cuando se cumplen 11 años del día en que Cristina impulsó la AUH”, afirmó.

Fernanda Raverta, en tanto, señaló que “desde el gobierno creemos que el Estado debe garantizar los derechos, no esperar que los ciudadanos y ciudadanas vengan a buscarlos, sino el Estado ir, resolver y garantizar esos derechos”.

En tanto, expuso que “a partir del decreto que va a firmar el Presidente de la Nación vamos a ir a buscar a esos nenes. Hay 723 mil chicos y chicas que ya hemos encontrado, haciendo una tarea de cruce de información en nuestro sistema, en nuestra base de datos. Por lo tanto, eso va a ser muy rápido y vamos a poder abrazar a esos chicos y a esas chicas”.

La AUH llega actualmente a 4 millones de beneficiarios y es un derecho que alcanza a chicas y chicos de hasta 18 años de edad cuya madre o padre están desocupados, son trabajadores no registrados, del servicio doméstico o son monotributistas sociales.

De acuerdo a los datos de la ANSES, existen en la Argentina aproximadamente un millón de niños, niñas y adolescentes que se encuentran por fuera del sistema de la Seguridad Social. Hasta el momento el organismo pudo elaborar un registro que ya permitió identificar a 723.987 de ese total.

