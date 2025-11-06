El Gordo de Navidad ya se vende y reparte más de 1.700 millones de pesos en total

El tradicional Gordo de Navidad ya comenzó a venderse y, como cada año, despierta entusiasmo entre vecinos y jugadores ocasionados. Pedro Satini, responsable de La Banca en Tres Arroyos, confirmó en conversación con LU24 que los billetes ya están disponibles y que la demanda comenzó firme: “Navidad es un caso aparte. Juega gente que no juega nunca, para regalar o para probar suerte”.

Este año, el sorteo reparte más de 1.700 millones de pesos, con un primer premio que asciende a 800 millones. El valor del entero es de 50.000 pesos, mientras que el décimo cuesta 5.000. Satini explicó que muchos jugadores mantienen la tradición de elegir el mismo número todos los años, mientras que otros prefieren cambiar y probar nuevas combinaciones.

Recordó también algunos momentos históricos: “En 2015 vendimos el gordo de la provincia y yo vendí tres grandes de Navidad. Pasaron muchos años”. Entre ellos, destacó el famoso 59.104, un número que quedó grabado en la memoria local.

Otra consulta frecuente es por el 03632, un número tradicional del, sorteo, que dejó de realizarse. “Hace años que no se juega más, pero la gente lo sigue preguntando”, señaló.

La modalidad de venta se modernizó y todo se realiza a través de máquina: el jugador elige el número y el sistema imprime el billete al instante, incluso hasta último momento. El Gordo de Navidad se podrá jugar hasta el mismo día del sorteo, el 26 de diciembre.

Además, Satini adelantó detalles del sorteo de Reyes, que repartirá 500 millones de pesos y cuyo entero vale 20.000. El sorteo será el 16 de enero.

“Es una esperanza que todos tenemos a fin de año”, concluyó Satini, invitando a acercarse a La Banca para elegir el número y participar de una tradición que se mantiene viva.

