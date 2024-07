El grupo “Danzares” celebra sus 25 años

El Grupo Folklórico Danzares arribó este lunes a su 25º aniversario. A través de las redes sociales, destacaron que “muchas cosas pasaron entre ensayo y ensayo, se hicieron amigos, parejas, hasta se formaron familias entre sus integrantes”. En ese sentido, valoraron que “Danzares pasó de ser sólo un grupo de folklore a ser una familia. En cada ensayo compartimos baile, folklore, mates, nuestros problemas, nuestras alegrías; todo”.

El mensaje por el aniversario

“Qué lindo es hacer lo que a uno le gusta. Qué lindo es cumplir años, y cuánto más lindo es cuando ese grupo donde haces lo que te gusta cumple años…

¿Que significa que un grupo, como Danzares, cumpla años? Significa que aún hay dirigentes e integrantes dentro de él, significa que aún hay gente que quiere aprender sobre nuestras raíces y a “dar vueltitas” en un escenario, en una escuela o en una plaza.

Hace 25 años nuestro querido Carlos, apoyado por su familia (Alicia, Ana y Daniel) decidió llamar al grupo de alumnos que tenía en el Club Español “Grupo Folklórico Danzares” o como muchos lo conocen, simplemente DANZARES.

Muchas cosas pasaron entre ensayo y ensayo, se hicieron amigos, parejas, hasta se formaron familias entre sus integrantes. Es así que Danzares pasó de ser sólo un grupo de folklore a ser una familia. En cada ensayo compartimos baile, folklore, mates, nuestros problemas, nuestras alegrías; todo.

Como en toda familia, hubo integrantes que se alejaron por razones laborales, personales; otros formaron sus propios grupos. Otros se fueron, pero cada vez que pueden vuelven, bailan una chaca, un gato o una zamba y se vuelven a ir. Otros integrantes no han vuelto a bailar y dicen “no puedo bailar en otro lado, Danzares es Danzares”. Y eso es lo importante en un grupo, que no solamente se enseñe folklore, sino que se enseñe a vivir el folklore.

Varias “casas” tuvo este grupo, a veces con más espacio y otras con menos pero jamás perdió su esencia. No es fácil llegar a 25 años de existencia, como siempre hay altibajos, momentos en los que se pone difícil seguir, y más cuando hay integrantes que nos acompañan desde otro plano; pero Danzares se nutre de esa familia y se pone de pie una vez más. Los integrantes “de antes” y los nuevos junto a todas sus familias son los que en cada momento ayudan a que Danzares pueda seguir dando vueltitas un año más.

Hay mucho por decir en 25 años de historia, hay mucho por decir de Danzares. Muchas personas de la ciudad y la zona saben de la existencia de Danzares y alguna vez han estado en alguna presentación. Cada integrante tiene su anécdota de algún viaje, algún vestuario, algún ensayo…”

