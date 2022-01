El grupo Pensamiento Crítico convoca hoy y analiza acciones contra el pase sanitario

Manuel Guzmán, integrante del autoconvocado grupo Pensamiento Crítico, surgido a la luz de las medidas sanitarias tomadas por organismos oficiales desde el inicio de la pandemia, anunció que esta tarde a las 19 se llevará a cabo una nueva “caminata” pública de sus integrantes por la plaza San Martín, a modo de “reclamo de respeto a las libertades individuales” y en rechazo al pase sanitario “que se está exigiendo a trabajadores municipales y de otros rubros, que si no se vacunan no pueden acceder a sus lugares de trabajo”.

“Nuestra posición no es tanto en contra de las terapias de inoculación que se están llevando adelante, sino en pos de la libertad de elección. Estamos en una situación ambigua, porque si bien la normativa dice que las terapias génicas de inoculación en fase 3 experimental, más conocidas como vacunas contra Covid, no son obligatorias, hay una reglamentación administrativa, el pase sanitario, que de alguna manera coacciona a la gente para que se vacune, porque se les prohíbe el ingreso a dependencias de la administración pública, entre otros lugares”, aseguró Guzmán.

En este sentido, advirtió que “por la vía del Whatsapp, es decir de un modo poco formal y fehaciente, les están indicando a trabajadores municipales de varias áreas que no podrán ir a trabajar si no se vacunan en 48 horas. Y lo mismo pasa en otros rubros, entre ellos bancos”.

Y aseguró que el apoyo al grupo ha crecido “exponencialmente, de 15 personas que comenzamos a casi 300 que participan ahora de nuestras actividades”, entre las que no descartó llevar a cabo acciones para garantizar las libertades individuales ante lo que consideró “una violación a los derechos humanos” por parte de los organismos que exigen el pase sanitario.

