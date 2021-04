El Grupo Scout Kla-ro-mecó recordó a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Como todos los años, el Grupo Scout Kla-ro-mecó estuvo a cargo de homenajear a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. El acto se realizó este viernes a las 15 horas en la Plaza “2 de Abril Héroes de Malvinas”, respetando los protocolos sanitarios.



El ex combatiente José Luis Gómez habló a los presentes y dijo que “para nosotros todos los días es 2 de abril”. “Siempre hay un recuerdo que nos lleve a ese lugar y a medida que pasa el tiempo uno se pone más grande y más sensible. Hoy estoy representando a todos mis compañeros que les hubiese gustado estar acá y lamentablemente quedaron en las islas”, expresó y agradeció por el recuerdo.

En la ceremonia se inauguró un tótem ubicado al lado del pabellón nacional. En el mismo se observan dos flechas significativas, una de ellas indica el lugar hacia donde se encuentran las Islas Malvinas a más de 1400 km de Claromecó; y del otro lado, la otra flecha, apunta a la agrupación “Roberto Reducindo” de Tres Arroyos, asociación que nuclea a los ex combatientes de Malvinas. Además se hizo entrega de una ofrenda floral y se plantó un árbol. Luego el intérprete claromequense Mario Juárez, cantó una canción sobre Malvinas.

Para finalizar el acto el delegado municipal, Julián Lamberti, brindó unas palabras: “Hay una herida abierta que no cerró y que no sabemos ni cuándo ni cómo va a cerrar. Ellos fueron obligados a ir a pelear en condiciones de inferioridad contra un ejército muy superior, con falencia de recursos, abrigo, alimentos, lo básico, con un gobierno que los respetó menos que el enemigo en ese momento. Por eso mi más profunda admiración, reivindico la soberanía de que las Islas Malvinas son argentinas pero que la guerra no es la forma sino la diplomacia y los tratados internacionales en diálogos, es lo que en el futuro debería ocurrir”.

