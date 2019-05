El “Guiso compañero”, la “única actividad en la casa de todos los peronistas”

“Que no confundan a la gente, el único acto que se hace hoy en Tres Arroyos del Partido Justicialista y Unidad Ciudadana es en Rivadavia 429, no en otros lugares, solamente acá, en la casa de los peronistas”, manifestó a LU 24 la presidenta del PJ, Adriana Guerrero, en ocasión de conmemorar el 25 de Mayo. Si bien no nombró a nadie, salió al cruce de la jornada que se hará por la tarde organizada por “Unidos por Tres Arroyos” en la Biblioteca Campano.



De la actividad también formó parte La Cámpora, para celebrar lo que fue, hace 16 años, la asunción como presidente de la Nación de Néstor Kirchner. “Por lo general se hacía en nuestra Unidad Básica pero ahora se hace acá porque estamos trabajando con ellos”, explicó Verónica Sandroni.

A su turno, Alberto Ismael, quien podría ser precandidato a intendente, dijo que “la idea es juntarnos y pasar un día distinto a lo que hoy refleja este país, es un pequeño gesto de ofrecerles esta comida”.