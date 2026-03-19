El HCD no ratificó el convenio para contar con conectividad aérea

19 marzo, 2026 156

El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos tuvo su segunda sesión ordinaria correspondiente al Período Legislativo del año 2026, con presencia de 16 ediles.

Previo al inicio, el vecino copetonense Blas Fernández hizo uso de la Banca Ciudadana para contar su historia y la de su compañero Alberto Andersen durante el ataque del ARA General Belgrano, del cual ambos fueron sobrevivientes, vinculando la exposición al proyecto que buscaba instaurar el día 3 de Mayo de cada año como el “Día del Encuentro de los Héroes Copetonenses” (ver aparte).

De los despachos de la Comisión de Hacienda y Producción se aprobó la tasación para la venta de un tomógrafo en desuso, la donación de la empresa Mustad a CRESTA y la adjudicación del servicio de recolección de residuos patogénicos.

De la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, se aprobó el Proyecto de Ordenanza para instituir el día 3 de Mayo de cada año como el “Día del Encuentro de los Héroes Copetonenses” y la licencia de Alejandro Barragán.

Sobre tablas se aprobó la licencia de Carlos Ávila y tomó juramento la concejal suplente Dafne De Francesco Diez, quien lo reemplazará en su ausencia.

María Saavedra (MV)

Gustavo Moller (Unión y Libertad)

Ignacio Schenna (LLA)

Por otro lado, el Departamento Ejecutivo elevó para ser puesto a consideración por fuera del Orden del Día el proyecto de ordenanza para ratificar el convenio suscripto entre Humming Airways SA, la Cámara Económica y la Municipalidad de Tres Arroyos, que busca establecer líneas de vuelos en el Aeródromo Municipal, pero no llegó al tratamiento debido a que no alcanzó los 2/3 de los votos para ingresar al recinto.

Roxana Calvo (MV)

Alejandro Barragán (Fuerza Patria)

Eduardo Giordano (LLA)

Cecilia Del Águila (CC-ARI)





“Apurado” cruce entre Calvo y Barragán

Asuntos entrados

El Bloque de Concejales de La Libertad Avanza elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Para que el delegado de Reta informe sobre el mantenimiento de dicha localidad, aprobado por mayoría.

-Para que el DE informe sobre recursos, presupuesto y capacitación ante emergencias climáticas, aprobado por mayoría.

-Para que la Dirección de Obras Sanitarias informe sobre la planta de tratamiento de residuos cloacales de nuestra ciudad, aprobado por mayoría.

-Para que se arbitren los medios necesarios para reparar los juegos, luminarias y señalización de tránsito de la Plaza Solidaridad, ubicados en calle Castelli Nº 1700, aprobado por mayoría.

-Para que se arbitren los medios necesarios para el mantenimiento, preservación, baños y juegos infantiles en el Parque Cabañas, aprobado por mayoría.

-Para que el DE informe si se han realizado obras y/o mejoras edilicias en el Jardín Nº 909 y la EP Nº 26, aprobado por mayoría.

-Para que se arbitren los medios necesarios para reparar los juegos ubicados en el Parque Tres de Febrero, aprobado por mayoría.

-Para que se arbitren los medios necesarios para gestionar intercambio de especies arbóreas entre el Municipio y el Municipio de Saladillo, aprobado por mayoría.

-Para que se evalúe destinar los fondos recaudados en el loteo de terrenos municipales ubicados en Avda. 26 y 44 de la localidad de Claromecó a la adquisición de un vehículo tipo combi, que fue rechazado.

Desde Nuevos Aires se presentó un Proyecto de Comunicación para que se evalúe la posibilidad de transformar el vehículo que funciona como “Unidad de primera respuesta” en uno doble tracción en Balneario Orense, que fue aprobado por unanimidad.

El Bloque de Concejales del Movimiento Vecinal elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Para que se informe sobre distintas situaciones de la seguridad de la Fiesta del Trigo, aprobado por mayoría.

-Para que se informe sobre la actualidad del Programa FOMEPRO, aprobado por mayoría.

-Para que se informe sobre el destino de los fondos invertidos y recaudados durante la Fiesta del Trigo, aprobado por mayoría.

-Para que el DE informe si existen deudas con docentes que dictan carreras en CRESTA.

-Para que el DE informe sobre el funcionamiento de la Bolsa de Empleo del Centro Regional de Estudios Superiores (CRESTA).

-Para que se informe sobre falta de insumos en el Centro Municipal de Salud de nuestra ciudad, que se envió a comisión para su tratamiento.

-Para que el Centro Municipal de Salud informe sobre los automotores pertenecientes a dicho Centro y estado de los mismos aprobado por mayoría.

-Para que el DE informe sobre el convenio o nota formal de la empresa Humming Airways, aprobado por mayoría.

-Para que se informe sobre la posible construcción de un Polo Gastronómico en el predio donde funcionara la estación de servicio YPF en calle 1810 y Sarmiento, aprobado por mayoría.

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