“El Holandés” con nuevos dueños y la misma calidad de siempre

13 noviembre, 2021 Leido: 329

Vanesa Mortensen, nueva dueña de “El Holandés” Casa de Repuestos Renault, contó a LU 24 cómo nació la idea de comprar la tienda, cuáles son sus expectativas a futuro y qué cambios se avecinan en la firma. “Es un negocio que está en funcionamiento desde el año 1984. Daniel, su anterior propietario, quería dejar un poco y yo quería nuevos aires”, dijo.



“Es un nuevo rubro para mí, no me imaginaba que iba a estar en Tres Arroyos emprendiendo en algo que nunca había hecho nada y no tenía idea. Lo mío siempre estuvo en el campo y las vacas”, agregó.

“La realidad es que estoy muy contenta, todo lo que sea algo nuevo por lo general mueve y te dan ganas de aprender. Me gusta estar mucho en el lado del mostrador pero ahora estoy atrás organizando mucho el tema de los viajantes y los productos”, manifestó.

“Estuve incursionando un poco, la gente que entra, se divierte y nos ayuda. Esta Jorge, es una persona que nos da una gran mano, conoce el público y el movimiento. Tenemos mucha clientela de mecánicos”, detalló.

“La idea es que venga gente nueva y esto siga para adelante, no hubo un cambio radical en nada. Estamos en la calle Maipú 332, en el horario de 8 a 12 y 15 a 19:30 horas, los sábados medio día”, finalizó.

Volver