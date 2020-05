El Hombre Araña vive en Tres Arroyos y lleva alegría a los chicos en la cuarentena

20 mayo, 2020 Leido: 18

El Hombre Araña vive en Tres Arroyos, y aunque oculta su identidad con el apodo de “Goyo”, hace dos años que anima cumpleaños infantiles así que muchos chicos de la ciudad lo conocen. “Además visito algún amiguito que lo necesite si está pasando un momento feíto, y en estos días de cuarentena, les he mandado videos a los que no estaban del todo bien porque no podían ver a familiares o amigos”, contó a LU 24. También les distribuyó a algunos chicos barbijos de protección contra el coronavirus que, no podía ser de otra manera, también remiten a la temática del Hombre Araña.

“Este es un momento especial el que estamos pasando, pero los chicos tienen que saber que no están solos y hay gente que los quiere mucho, y el Hombre Araña también”, aseguró Goyo, quien compró su traje en el exterior impulsado por su hijo, que es fan del personaje.

“La mayoría de los chicos disfruta de ver al Hombre Araña, y a mí me hace bien que ellos mantengan su ilusión”, comentó.

“Tengo un Instagram, Spidertsas, donde me pueden contactar”, informó Goyo, que no cobra sus presencias durante la cuarentena. “Normalmente en un pelotero sí, pero ahora no se puede cobrar por la sonrisa de un chico que lo necesita”, concluyó.

