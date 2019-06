El Hospital municipal Anita Eliçagaray de Gonzales Chaves cumplió 80 años

El intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, celebró ayer el 80° aniversario del Hospital municipal Anita Elicagaray junto a todo el personal del establecimiento, miembros de la Asociación Cooperadora, de funcionarios de gobierno municipal, de concejales y vecinos. El encuentro fue propicio para hacer reconocimientos a personas que trabajaron en el establecimiento, como los recientes jubilados, también a ex directores, y del mismo modo a Juan Fesler y al Dr. Juan Francisco Arrachea.



El Jefe Comunal, al hacer uso de la palabra, se refirió a que “los proyectos no se hacen de la noche a la mañana”, al repasar la historia del hospital cuando lo comenzaron a construir diez años antes de su inauguración, el 4 de junio de 1939.

“El hospital es infraestructura, es edificio, pero a lo largo de estos 80 años que pasaron ha sido todo el personal; mucamas, enfermeras, choferes, administrativos y médicos, los que generación tras generación transmitieron ese amor por el trabajo hospitalario”.

“Y agradezco a toda esa generación que pasó, porque los que hoy trabajan recibieron ese legado. Y ese cariño que sentimos lo tiene toda la comunidad hacia el hospital”, expresó, y añadió que el hospital es una institución “clave en el sistema de salud pública del distrito”.

También reflexionó sobre el curso que ha tenido la salud relacionado a la población. Explicó que en el año 1943 Gonzales Chaves tenía 12 mil habitantes, la misma población de 1996. “Y en 2015 seguimos con la misma población e igual infraestructura, pero con una demanda de la comunidad totalmente distinta”, reflexionó.

Y se refirió, también, al proyecto de telemedicina que el municipio está desarrollando con la Universidad de La Plata. Indicó: “La salud tiene mucho que ver con la comunicación, por eso la telemedicina la vamos a desarrollar cuando tengamos una buena conectividad aquí, ya que esta limitación retrasó los planes, pero no la posibilidad de desarrollarla en el corto plazo”.

“Creo que se debe repensar la medicina del futuro y que me parece que tiene que ver con la defensa que hagamos de nuestras estructuras, de nuestro capital humano, y también con la educación de las personas”, sostuvo. “Debemos decirle a cada vecino que debe sentirse orgulloso de la infraestructura y del capital humano con el que contamos en el distrito”, agregó.

“Cada vez mejor”

“Sabemos cuál es el norte de nuestro hospital”, indicó el director del Hospital, Gustavo Méndez: “Está cada vez mejor”.

Méndez, en sus palabras, destacó el trabajo de las personas que mantienen el establecimiento. “Esto es una comunidad hospitalaria –dijo-, desde el que limpia hasta la enfermera y su responsabilidad y los choferes con su empeño hacen que cada día funcione mejor”.

Y agregó: “Cada uno de los que hacen este hospital nos acostamos y levantamos pensando que no le pase nada a nadie; porque trabajamos codo a codo con los bomberos, con nuestra policía que nos cuida, y hace que todo sea seguro”.

Mencionó el armado del departamento de docencia que por primera vez se logró armar poner en marcha.

Mencionó como muy importante la incorporación del SAME, donde el personal se capacitó y la indumentaria que se recibió, así como la incorporación de una nueva ambulancia. “Tenemos en este momento en curso la capacitación de los enfermeros y una diplomatura universitaria”. “Al Hospital lo hacemos entre todos”, sentenció.

Más tecnología

Por otra parte, Miguel Eggly, de la secretaria de Producción, Ciencia y Tecnología del municipio, explicó la implementación del código QR de salud, que pone en marcha el municipio y que permitirá dar una respuesta rápida en las emergencias.

Lo sintetizó así: “Capta la base de datos del hospital y hace una respuesta rápida que se puede recepcionar desde cualquier dispositivo, como un teléfono, y acceder a la información del paciente”.

Ejemplificó, que la idea es que el código QR esté en distintos elementos, “como una tarjeta de identificación, documentos, cascos de seguridad de motos, llaveros o el parabrisas de un vehículo”.

Y mencionó como fundamental para el correcto funcionamiento del sistema que la base de datos del hospital, es decir, las historias clínicas de los pacientes, se mantengan actualizadas.