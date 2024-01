El Hospital Pirovano ya cuenta con Guardia Pediátrica Activa de 8 a 22

2 enero, 2024

Desde este martes, la Guardia Pediátrica del Hospital Pirovano funciona con presencia activa de lunes a lunes de 8 a 22. Fuera de ese horario, hay un pediatra disponible a cargo de la guardia en forma pasiva, como venía sucediendo, con otro de refuerzo por si se presenta una situación compleja. El ingreso se hace por guardia general y desde allí dan aviso a los especialistas. Así lo explicó por LU 24 el jefe del servicio, Dr. Gabriel Guerra.

El exsecretario municipal de Prevención y Salud recordó que “se habló mucho de la guardia de 24 horas una vez que se destructuró la que teníamos en un sistema privado. Ninguno ponía discusión sobre la necesidad de tenerla, pero había ciertos límites que pasaban por el recurso humano disponible porque para establecer esto debíamos desvestir algunos sectores que estaban funcionando muy bien. Entonces, se sumó la buena voluntad de los profesionales y del Ejecutivo para llegar a este sistema de atención tratando de que no se desmerezca ninguno de los puntos de excelencia del sistema”.

“Pudimos sentar todos en la misma mesa. No fue fácil, hubo planteos justificados y llegamos a esta instancia que creo suma muchísimo. Obviamente, está el compromiso de ambas partes para que se sigan sumando profesionales para poder dar respuestas en los horarios en que hoy no podemos hacerlos”, añadió.

Por otra parte, Guerra consideró que “la pata que nos falta es una comunicación adecuada como la tuvimos durante la pandemia para el correcto uso de los sistemas de salud”.

Finalmente, remarcó que “por la mañana, hasta las 11, hay un plantel amplio atendiendo y las consultas que se pueden evacuar en ese momento tendrán menor tiempo de espera y mayor posibilidad de resolver, de ser necesario, con los servicios anexos de diagnóstico. Asimismo, seguimos manteniendo el refuerzo de 19 a 22”.

