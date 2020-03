El Hospital suma dos respiradores y habrá once disponibles en la ciudad

El intendente Carlos Sánchez dio cuenta de los recursos sanitarios con los que Tres Arroyos buscará hacerle frente al coronavirus, pero reclamó de manera insistente que la gente no salga a la calle “para cuidar su propia salud pero también la del resto de la población”. Hoy se colocará uno de los dos respiradores que se compraron a través de Amigos del Hospital, y se aguarda la entrega de un segundo equipo para dentro de algunos días. “Hoy en el Hospital, que recién acabo de recorrer, disponemos de cinco respiradores, además de estos dos que se van a agregar, y el séptimo se derivará a Emergencia donde hasta ahora no había. Además la Clínica Hispano Argentina tiene tres y eventualmente Policoop puede sumar uno más. Hasta que las situaciones no se presenten no sabemos cuántos se van a necesitar; normalmente se usa uno a uno y medio a diario; no se pueden tener 20 porque quedarían en desuso”, sostuvo.

El jefe comunal aclaró asimismo que “las obras que veníamos proyectando en el distrito tendrán cierto atraso en su ejecución porque la situación está ameritando juntar todos los recursos en salud: está la vida en juego”.

Luego de advertir que “se tornará muy difícil”, agradeció profundamente a los trabajadores municipales de la salud que están en el ‘ojo de la tormenta’, nadie dice yo no quiero, yo no voy, ponen voluntad incluso algunos hacen tareas de manera voluntaria”.

Por su parte, el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, aseguró que “todas las acciones deben provenir de las disposiciones y de la línea de trabajo común y coherente con la Provincia y la Nación, que también han creado un Comité de Contingencia y bajarán todos los lineamientos. Aquí trabajamos en dos esquemas, por un lado para estar a la altura de atender la infección por coronavirus cuando llegue a la ciudad, y por el otro en la prevención, que únicamente se puede hacer a través del aislamiento. Hay situaciones en las que va a haber circulación pero las personas que no lo requieran deben quedarse en casa, y eso es lo que les ha dado resultado a otros países del mundo”.

Sánchez hizo hincapié en la responsabilidad de las autoridades de informar sobre la situación en torno a la pandemia, y advirtió que “es indispensable mantener el orden entre Nación, Provincia y Municipio para hacer lo necesario. Por eso hemos constituido el Comité de Contingencia, que se reúne y avanza para resolver los problemas que se van presentando. Y además hemos ordenado a la Secretaría de Hacienda y a la Dirección del Hospital abocar todos los recursos a este tema; habrá hoy una compra importante de barbijos, guantes y elementos de higiene”, consideró.

Finalmente, el mandatario comunal ratificó su adhesión plena a la normativa emanada de Nación, y enmarcó en esta política la realización de controles en los ingresos a las localidades balnearias. “No podemos cortar los accesos, pero debemos recordarles a quienes transitan que no pueden salir de su casa; y quienes circulan por las calles de la ciudad irresponsablemente, también serán objeto de controles y sanciones. Los que no cumplen con estas disposiciones comprometen su salud y la de todos. No es lindo quedarse en su casa pero de esto depende tener o no el virus, estar internado o no”, consideró.

