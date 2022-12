El “Huevo” Alarcón y su “experiencia única” en Qatar y Emiratos Árabes Unidos

5 diciembre, 2022

Tras presenciar los primeros tres partidos de Argentina en el Mundial de Qatar, el tresarroyense Martin Alarcón dijo a LU 24 que vivió “una experiencia única, me encontré con un país del que tenía pocas expectativas y me llamó poderosamente la atención lo lindo, ordenado y seguro que es. Más allá de sus costumbres, es espectacular, muy lindo”.

El “Huevo” estuvo 18 días y vio los encuentros de la fase de grupos. Hizo base en Dubái y viajaba a Doha para ver a “La Scaloneta”. “En principio está bueno estar en el seno del Mundial, pero Doha es chiquito y no hay mucho para hacer, entonces aproveché para ir a ver la Fórmula 1 a Abu Dabi y recorrer los demás emiratos árabes. Te podías mover con más facilidad en Dubái que en Doha. Fue un Mundial con turismo. Fui solo y allá hice amigos enseguida con los que compartimos excursiones, taxi y demás”, contó.

Sobre lo que más lo sorprendió, expresó que “el tema del rezo es increíble, vas caminando por la calle y de repente se escucha la música, es como una misa, y no queda nadie, después vuelven”. Además, contó que “en el entretiempo del partido con Arabia se lavaban los pies”.

“Tuve la suerte de conocer la mezquita más gran del mundo que está en Abu Dabi y hasta el Papa fue, no tiene nada que envidiarle al Vaticano”, destacó.

Por otra parte, dijo que “desde lo tecnológico, Dubai debe ser de los países más avanzados y solo tiene 50 años”.

“Nos llevaron hasta la casa que vivía Maradona en la Palmera. Los shoppings son impresionantes”, subrayó.

En cuanto a la gastronomía árabe, aseguró que “probé todas las comidas típicas y es espectacular, riquísimo”.

También recorrió el Golfo de Omán: “es una cosa de locos, comimos en los campamentos que hacen en el desierto. Llegamos a la frontera con Omán y tuvimos problemas, estaban con ametralladoras y nos sacaron”, recordó.

“Más allá de lo turístico, conocimos la idiosincrasia de la gente. No se ve pobreza. El extranjero gana a partir de 1.200 dólares y el mínimo para el árabe es de 8 mil. Es un país recontra avanzado, súper ordenado, seguro y no hay desempleo”, concluyó.

