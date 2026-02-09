El indiscutible perfil internacional de LU24

Según los datos proporcionados por la empresa que desarrolla y controla el Hosting de la pagina web de LU24, se registraron visitas internacionales al sitio durante “Las 24 Horas de la Corvina Negra” y a continuación se dará el detalle completo de la estadística.

De los 103.706 usuarios que estuvieron activos durante el sábado y domingo, 99.324 son de Argentina.

Pero además de nuestro país, como bien se dijo anteriormente, el perfil se amplio de manera mundial, teniendo en la estadística los visitantes de los siguientes países: 635 de China, 480 de Estados Unidos, 448 de España, 412 de Francia, 346 de Brasil, 343 de otros países, 327 de Indonesia, 221 de Alemania y 198 de Uruguay.

Una vez más, LU24 demuestra su poderío internacional y la habilidad de captar usuarios de distintas partes del mundo con las coberturas brindadas a la audiencia para que no se pierdan ningún detalle de los eventos más importantes de la región.

