El Instituto 167 avanza para dar comienzo a la cursada virtual

7 abril, 2020 Leido: 31

Paula Lusi, directora de la Unidad Académica del ex Colegio Nacional, aseguró hoy que se aprende sobre la marcha a enfrentar el desafío de dar clases de manera virtual. “Si bien en el Instituto 167 tenemos un nodo y muchos trabajan en aulas digitales, nunca se dio esto de hacerlo durante tantos días y como única posibilidad. No es lo mismo que estar cara a cara con los alumnos, por eso se desarrolla todo un trabajo que comenzó desde los elementos más sencillos como una clase en Google, hasta las capacitaciones que le hemos dado a los propios docentes para usar el nodo propio del Instituto para las clases virtuales. No todos se llevan con la tecnología; no es lo mismo un correo electrónico que preparar una clase, utilizando recursos que no sean solamente un texto. Hay que usar presentaciones, audios, se complica. Pero yo miro lo positivo: de todo se aprende”, indicó.

Hoy habrá una última capacitación en la utilización de aulas virtuales para el ciclo superior, y prevén para la semana que viene el comienzo de la cursada del Instituto. “Ahora estamos tratando de resolver algunas cuestiones administrativas, para saber cuáles son los alumnos que van a cursar cada materia para que quien administra el aula virtual los incluya a todos. Es un trabajo intenso, son muchos alumnos y tampoco todos tienen acceso a una computadora pero sí a un teléfono, tal vez. Por eso estamos buscando todas las formas”, consideró.

