El Instituto Almafuerte de Copetonas realiza la 13ª edición de su concurso de pesca

15 noviembre, 2025 0

Este domingo, de 10 a 16 horas en Balneario Reta, el Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas llevará adelante su concurso pesquero, 200 millones de pesos en premios.

Una Ford Ranger 4×4 para el ganador, otra Ford Ranger para sortear entre todos los participantes y un automóvil Fiat Cronos para sortearlo entre quienes compraron las entradas anticipadas motorizan el interés para esta 13ª edición por parte de los pescadores.

Hay premios en efectivo también: para el segundo clasificado, 18 millones de pesos; 10 millones para quien complete el podio; 5 millones para el cuarto clasificado, 3 millones y medio para el quinto, 2 millones cuatrocientos mil para el sexto, 1 millón trescientos mil para el séptimo; 1 millón doscientos mil para el octavo, 1 millón cien mil para el noveno y 1 millón para el décimo.

Del 11º al 20º, 500 mil pesos más inscripciones para el año 2026; del 21º al 30º 400 mil pesos más inscripciones para el 2026 y del 31º al 35º, 400 mil pesos.

A la variada de mayor peso: 3 millones de pesos al ganador; 2 millones al segundo y 1 millón al tercero clasificado.

Damas y cadetes: 1 millón a los mejores clasificados, 600 mil pesos a los segundos, y 300 a los terceros.

Al mejor copetonense clasificado: 1 millón.

Este año la particularidad que genera mucha expectativa a los organizadores es la cantidad de inscripciones anticipadas – 2004- esperándose un incremento en las mismas, ya que se continuará inscribiendo hasta antes de iniciarse el evento.

Toda la información, desde Reta por AM 820, FM 92.9 y por www.lu24.com.ar, a través de Armando Ruiz.

Volver