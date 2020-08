El Instituto Nº 33 sigue adelante con clases y exámenes virtuales

5 agosto, 2020 Leido: 71

La directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 33, Graciela Callegari, habló con LU 24 para contar como se está desarrollando la actividad en el establecimiento educativo en el marco de la pandemia del coronavirus.

“Hemos pasado el Instituto a la virtualidad de alguna manera, muchas de nuestras materias ya tienen un trabajo presencial y semipresencial”, sostuvo en primer término.

“Veníamos con alguna experiencia con este trabajo, aunque no es lo mismo trasladar todo el Instituto a la virtualidad. Por algunas cuestiones geográficas y personales hemos tenido algunas complejidades”, manifestó, agregando además que “armamos una variedad de vías de trabajo por la tecnología, todo sigue adelante. Hemos seguido adelante en forma virtual con cursos y estamos tomando examen”.

“El lunes se inicia el período de mesas de agosto, incluso tenemos capacitaciones y desarrollamos otras estrategias de trabajo. Hay que pensar la enseñanza de una manera diferente pero es una manera de organizar el estudio de otra forma”, explicó.

Callegari intenta mirar el lado positivo de esta situación, argumentando que “lo presencial no puede ser suplantado, eso está claro. Lo que sí creo es que se abre un abanico de posibilidades, en el Instituto 33 estamos empezamos a registrar estas experiencias y nuestra idea es escribir lo que estamos aprendiendo a través de esta enseñanza”.

Al ser consultada por la carrera de Trabajo Social, la directora del Instituto manifestó que “se está dictando como todas las carreras, la gente se preocupa con todo lo que son las prácticas profesionales. Una de mis preocupaciones como directora es que el decreto presidencial impide toda actividad presencial de educación”.

Además, dijo que por el momento no se han confirmado nuevas carreras para el próximo año: “se inicia por calendario la discusión de la oferta para el año 2021 y por el momento no sabemos si va a haber nuevas carreras, estamos centrados en este año tan particular”, finalizó.

Volver