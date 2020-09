Covid-19: el intendente adelantó que hay 7 casos más después del informe del jueves

En diálogo con LU 24, el intendente Carlos Sánchez confirmó que luego del informe habitual del doctor Gabriel Guerra, suministrado en la noche del jueves, “llegaron 7 casos positivos más, y sostuvo que “el contagio es para todos iguales, tenemos muchos casos, ya estamos en 21, y es muy alto lo que ha sucedido en las últimas horas, El pedido desde el municipio, en lo personal es que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros chicos, que les aconsejemos lo mejor, lo mejor es no estar juntos para no contagiarse; a los jóvenes el contagio no les produce un daño tan grande como lo que le puede pasar a la gente mayor, ahí es donde se pierde la vida, porque a un problema de salud se suma la edad y es muy difícil parar una vez que ingresa el virus, por ello la vulnerabilidad”, agregó.

“Quienes producen la transmisión más fuerte son los jóvenes, quienes pueden contagiar a abuelos, cuando son pocos los casos esto funciona muy bien porque hay profesionales muy buenos que llevan seis meses sin descanso, es importante el esfuerzo que hace la gente de salud, y si se reproducen los contagios va a llegar un momento en que si se nos llena el Hospital o los lugares que tenemos dispuestos en el sistema de salud, vamos a necesitar ya sea por un contagio de coronavirus o por otro problema como un accidente no vamos a poder entrar al Hospital porque estará lleno de gente contagiada y en grave estado”, expresó el intendente.

