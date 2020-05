El Intendente bahiense quiere roperías y zapaterías abiertas. La Provincia le dijo que no

28 mayo, 2020 Leido: 0

El intendente de Bahía Blanca Héctor Gay expresó claramente que continúan con las reuniones para buscar soluciones a los problemas que sufre el sector de transporte público de pasajeros y los comerciantes que se dedican a la venta de indumentaria y calzado.

Las protestas de comerciantes llegan a Bahía: harán un bocinazo por las calles

Gay se refirió al latente pedido de los comerciantes que se dedican a la venta de indumentaria y calzado, cuyos negocios aún no pueden abrir más allá de trabajar con servicios online.

“Esto puso en claro el mecanismo, porque la decisión no es del intendente. Es cierto que Bahía es uno de los lugares que más comercios abiertos tiene y que está faltando ropa y calzados. Nosotros queremos que abran porque entendemos que están las condiciones, pero la Provincia por ahora dice que no.El intendente lo pide, de hecho lo hicimos el 11 de mayo y lo reiteramos el 18 y el 26, y la ministra de Gobierno dijo que no lo va a habilitar en el corto plazo”, sostuvo.

Por último, el jefe comunal contó que la ciudad recibirá dinero de Provincia para obras públicas, según declaraciones hechas a la radio bahiense LU2.

Volver