El intendente de Lamadrid y la restricción del tránsito: “prefiero que me puteen y poder abrazarlos en la primavera”

31 marzo, 2020 Leido: 57

El intendente de Lamadrid, Martín Randazzo, médico de profesión e impulsor del cannabis medicinal, aseguró hoy a LU 24 que la imposición de restricciones al tránsito vehicular en su distrito “es una medida más que impulsamos desde el Comité de Emergencia en busca de una menor cantidad de personas infectadas, de enfermos, de pacientes que requieran asistencia respiratoria y en definitiva, de muertes. Todas las medidas, entendemos, aportan algo en este sentido. Ayer hubo mucho menos movimiento en la ciudad; hemos dejado dos entradas a la localidad, tenemos puestos sanitarios que nos han servido mucho con la gente que está haciendo la cuarentena, e incluso la hemos extendido a gente que viene de las grandes ciudades. Hay que agudizar el ingenio y generar estas medidas, algunas buenas y otras quizá no tanto, pero viendo lo que pasa en otros lugares, entiendo que todas suman. Ya pasamos por la gripe A en este pueblo y fue muy bravo, porque tuvimos 900 infectados, 37 internados y 5 fallecidos. Fuimos los primeros en suspender hasta los remates, y recibimos puteadas, pero el virus no diferencia qué motivaciones tenemos nosotros para encontrarnos, si es un gimnasio o una misa. Yo me he enojado hasta con amigos de mis viejos que he visto en la calle, pero prefiero faltarle el respeto a alguien y enojarme pero poder abrazarlo en la primavera”.

“Hay que tratar de evitar que la cantidad de infectados sea simultánea, de estirar a un mes lo que podría pasar en un día, sobre todo para poder atenderlos en nuestros sistemas de salud. La fortaleza de la provincia de Buenos Aires son los sistemas de salud de sus municipios; ojalá podamos trabajar juntos para vencer otras enfermedades crónicas como la pobreza, la corrupción y la injusticia. Si atravesamos el otoño y el invierno luchando contra este coronavirus que viene a desnudar un montón de cosas que no teníamos, como el hábito de lavarnos las manos y de cuidar al otro, quizá lleguemos a una primavera mejor y habremos aprendido algo”, consideró.

Randazzo aseguró que su esquema sanitario local se está preparando bien para hacer frente al “enemigo invisible”, al punto tal que “personas que no se hablaban antes por cuestiones nimias, hoy están haciendo un protocolo juntos. Tenemos un piso para respiratorios, una escuela cerca del Hospital para el aislamiento, preparamos la Terapia Intensiva, estamos bien en insumos y nos estamos entrenando para la mejor atención. Veo cosas muy positivas”.

No obstante, advirtió que lo más importante es mantener el aislamiento, aun cuando vaya en contra de la naturaleza humana. “Tenemos que trabajar para quedarnos en casa, tenemos que desinflar la cantidad de pacientes para los sistemas de salud, que por más buenos que sean, si hay muchas personas enfermas los vamos a hacer estallar. Y vamos a estar solos, no porque el gobernador, el presidente, los ministros sean insensibles, sino porque van a estar estallados también los lugares donde podríamos derivar”, argumentó.

Finalmente, destacó la decisión del presidente Fernández de dictar la cuarentena y luego extenderla. “Fue pensar en la salud y cuidar a nuestra gente; si estamos muertos y bajo tierra no vamos a poder recuperar la economía; eso lo lograremos con la mística de los ciudadanos todos unidos y trabajando para eso”, concluyó.

Volver