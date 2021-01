El Intendente de Monte Hermoso estará en la reunión con Kicillof en San Bernardo

Ante la inminente reunión que encabezará el Gobernador de la provincia Axel Kicillof en San Bernardo, LU24 dialogó con el Intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara. La intención del encuentro, en principio, es reunir a los intendentes de los destinos turísticos de la temporada para evaluar la situación sanitaria y nuevos mecanismos de control y prevención a aplicar, considerando que en algunos distritos se están disparando la cantidad de casos positivos de COVID19.

Se estima, que se tratarán posibles cambios en las restricciones que están vigentes hasta el momento en las playas bonaerenses, debido al aumento de casos y el poco cuidado que se observa en los sectores juveniles.

En ese sentido Dichiara indicó que “son más especulaciones que confirmaciones”, con respecto a los temas puntuales de la reunión, “hemos estados convocados porque el título de la reunión tiene que ver con un abordaje de la situación epidemiológica en cada uno de los distritos y después un cierre del gobernador acerca de la situación en la provincia en general y las acciones a llevar adelante a futuro y a partir de ahí surgieron un montón de especulaciones de las cuales no tenemos ninguna confirmada momentáneamente”.

Análisis de la temporada en Monte y la situación por el coronavirus

El intendente Dichiara, comentó a esta emisora que “es superior a la cantidad de gente a lo que particularmente yo esperaba, esto se viene viendo en los fines de semana tanto de navidad como de año nuevo, con un rebalse muy pero muy grande el fin de semana, sobre todo con mucha gente que vino a pasar el dia, principalmente por una cuestión climatológica”, y agregó que considerando que recibiendo casi 120 mil personas como el último fin de semana “todo lo que está sucediendo es parte de la previsibilidad de lo que uno esperaba”. Consideró que a partir de la apertura al turismo “uno sabía que iba a aumentar la cantidad de casos” e informó que los casos crecieron de 18 a 130, con 66 activos al momento y un promedio de 5 a 6 casos diarios.

Por otra parte, expresó que “la gran mayoría de contagios se dan producto de las juntadas de la juventud” e indicó que “los chicos de alguna manera quieren si o si divertirse, y salen a buscar distintos tipos de alternativas, entre las que están entre sus preferencia la organización de este tipo de fiestas clandestinas”.

Con respecto al tema de la reunión, y el rumor del “toque sanitario” o “toque de queda” afirmó que el horario central de control sería en la nocturnidad, y al comienzo de los encuentros de jóvenes podría ser contronable la situación pero afirmó que “a veces cuesta por la masividad y la imprudencia de los chicos, uno tiene cierto control sobre eso, el tema es el horario de cierre”.

En ese sentido, manifestó “yo no veo mal la medida de alguna manera si se llegara a tomar, vamos a necesitar más ayuda con los controles porque me parecería que es un desborde tan grande que con la policía de la Provincia de Buenos Aires no alcanza”.

